選手傳確診 全中運輕艇緊急停賽

全中運昨傳出在鯉魚潭進行的輕艇競速及靜水標竿有1名選手確診。（圖：花蓮縣府提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕原定16日在花蓮開幕的全國中等學校運動會，因本土疫情延燒，開幕前兩天已緊急宣布延期，部分已開始的項目則繼續完成。昨傳出在鯉魚潭進行的輕艇競速及靜水標竿有1名選手確診，在同場地登場的輕艇龍舟緊急停賽3天，詳細復賽資訊，預計今天才會公告。

詳細復賽資訊 今天公告

據了解，該名選手在17日晚間回到飯店後，告知教練身體不適，進行快篩為陽性，PCR結果為確診。昨大會緊急公告，原定18至20日同樣在鯉魚潭登場的輕艇龍舟將暫時停賽3天，進行全面清消和疫調，也會安排確診者的密切接觸者進行篩檢。

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全中運在開幕前兩天宣布延期，雖然多數項目延後辦理，但在4月15日（含）以前開始比賽但尚未完賽的項目，包括網球、跆拳道品勢、舉重、射箭、輕艇（含龍舟）、滑輪溜冰等6種，考量選手、教練及相關人員均已抵達現場，且已召開技術會議，皆依原訂賽程正常進行。

全中運受疫情波及延期，且昨又傳出選手確診，原定5月7日於國立體育大學登場的全大運是否受影響？體育署表示，現階段會密切評估狀況，目前和承辦學校溝通後，仍會按照原定期程辦理，但會採取閉門賽，不開放一般民眾及體育課校外教學觀賽。

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