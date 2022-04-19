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暴走獅挨罰 餅總激情後致歉

2022/04/19 05:30

是在「莊孝維」嗎？前一刻才在瘋狂慶祝，沒想到經過即時重播檢閱小組討論後，一壘審尤志欽現身舉手宣布改判兄弟觸殺成功，得分不算。猛獅到嘴肉又吐出來，群情激憤，看台獅迷也嚥不下這口氣，透過本報攝影記者李惠洲前晚現場貼身近拍，還原象獅最激情的一夜。（資料照：記者李惠洲攝；文：記者黃照敦）

〔記者林宥辰／台北報導〕前天統一獅和中信兄弟苦戰至12局在爆氣中平手收場，不僅炸出開季以來最大亂場畫面，激情過後，仍引起球迷間廣泛議論，獅隊總教練林岳平、跑壘教練郭俊佑及洋投羅昂，因當時不當抗議行為先被趕出場，昨依情節輕重也遭聯盟懲處。

4/17獅隊抗議改判事件遭懲處

郭俊佑罰最重 罰款6萬元、禁賽3場

中職秘書長楊清瓏召集賽務部開會後決議，按中職規章訂出懲處：林岳平和羅昂各罰1萬元新台幣，郭俊佑將頭盔擲向技術委員室，除原先遭驅逐出場罰款外，還因粗暴行為合併懲處罰款6萬元、禁賽3場，明天起開始執行。

沉澱一夜後，林岳平昨說：「這是我的錯，不該把球隊帶進這種情緒氛圍裡。對球隊教練、選手、聯盟裁判及技術委員、客隊和熱愛棒球的球迷們致上歉意，也接受聯盟懲罰。」

陳傑憲發文 大螢幕不明顯

當家球星陳傑憲賽後也在IG發文表示：「沒有人不想贏吧？況且現場的大螢幕也沒有很明顯結果，為自己球隊爭取勝利有強烈的反應我覺得再正常不過了。」

獅隊領隊蘇泰安也表示，前天賽後告誡全隊要控管好自身情緒，也已向裁判及技術委員表達歉意。至於內部是否再有懲處，會再依球隊規章另行處理。

前天判決改判是聯盟今年36次挑戰的第9度改判。改判是依重播影片判斷是否有明確可推翻原判決的角度，若無則維持原判，前天裁判最後認定林靖凱未觸及本壘板，因而改判出局。

值得一提的是，戲劇性逼和的中信兄弟，總教練林威助賽後曾透露：「若維持原判，還想挑戰林靖凱三壘提早離壘」。不過，按中職規定，助總的「B計畫」得換個順序，先用促請裁決才可能。

助總B計畫 得換順序走

中職裁判組總督導周駿勝說，提早離壘與否並非挑戰項目，但可促請裁決。按規則，可先促請裁決，若未果再行使挑戰權。「促請裁決要有條件，就是守方球員都要在場內。」言下之意，當時若要先促請三壘離壘過早與否，持球的捕手要先傳球給三壘手，再促請三壘審裁決，若維持原判，助總則還可動用延長賽唯一一次的挑戰權挑戰本壘判決。

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