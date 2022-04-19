晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

生日被禁賽 郭俊佑「丟頭盔」之痛

2022/04/19 05:30

統一獅教練郭俊佑被罰款6萬元、禁賽3場，他表示坦然接受懲處，並誠心致歉。禁賽從明天開始執行，剛好是他38歲生日。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕「自己錯了，已經做出來的行為，就是要負責。」統一獅教練郭俊佑昨天坦然面對因不滿判決怒丟頭盔的罰款6萬、禁賽3場懲處，而禁賽將從明天開始執行，剛好是他的38歲生日，也讓這次教訓更加刻骨銘心。

郭俊佑小檔案

生涯第一次被趕出場

獅象前天打了12局近5小時以5：5言和，但這場12局下1出局滿壘在許哲晏擊出左外野高飛球、三壘跑者林靖凱側身滑回本壘後，原本裁定由獅隊勝出的比賽，卻在重播輔助判決後才改為和局，也導致郭俊佑一時情緒失控，如今遭受生涯最大處分。

坦然面對懲處 當時太想贏

「當下自己的主觀認定我們贏了，那種感覺太強烈，但突然被改判，讓情緒出現落差，最近球隊很拚命在打每場比賽，真的太想贏了。」郭俊佑表示看到「餅總」林岳平被趕出場後，當下確實是想發洩情緒，隨後也被判定出場，他說這是生涯第一次被趕出場，球員時期從沒有過。

頭盔往網子丟 沒想傷人

只是丟頭盔的畫面在網路散布後，郭俊佑接到不少關心電話，還有朋友質疑動作太危險、會不會砸到人？郭俊佑強調絕對沒有傷害人的意思，表示是朝著前方網子丟，「但這還是不好的示範，我真的誠心致歉，就連我的小女兒也說爸爸有丟帽子，我回她說，爸爸不對，就算生氣，也不該這麼做。」

郭俊佑從業餘時期就有「郭大砲」稱號，2008年菜鳥年敲出首安就是全壘打，但受傷勢影響，生涯8年只累計33轟，2016年季後卸下球員身份轉任外野教練，去年起再兼任跑壘教練。前年中職頒獎典禮獅隊「外野三帥」陳傑憲、蘇智傑和林安可締造最佳十人外野手由同一隊包辦紀錄時，都在台上感謝「郭教練」，讓他很有成就感，只是這次的錯誤示範，則讓他引以為戒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。