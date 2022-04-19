生日被禁賽 郭俊佑「丟頭盔」之痛

統一獅教練郭俊佑被罰款6萬元、禁賽3場，他表示坦然接受懲處，並誠心致歉。禁賽從明天開始執行，剛好是他38歲生日。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕「自己錯了，已經做出來的行為，就是要負責。」統一獅教練郭俊佑昨天坦然面對因不滿判決怒丟頭盔的罰款6萬、禁賽3場懲處，而禁賽將從明天開始執行，剛好是他的38歲生日，也讓這次教訓更加刻骨銘心。

郭俊佑小檔案

生涯第一次被趕出場

獅象前天打了12局近5小時以5：5言和，但這場12局下1出局滿壘在許哲晏擊出左外野高飛球、三壘跑者林靖凱側身滑回本壘後，原本裁定由獅隊勝出的比賽，卻在重播輔助判決後才改為和局，也導致郭俊佑一時情緒失控，如今遭受生涯最大處分。

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坦然面對懲處 當時太想贏

「當下自己的主觀認定我們贏了，那種感覺太強烈，但突然被改判，讓情緒出現落差，最近球隊很拚命在打每場比賽，真的太想贏了。」郭俊佑表示看到「餅總」林岳平被趕出場後，當下確實是想發洩情緒，隨後也被判定出場，他說這是生涯第一次被趕出場，球員時期從沒有過。

頭盔往網子丟 沒想傷人

只是丟頭盔的畫面在網路散布後，郭俊佑接到不少關心電話，還有朋友質疑動作太危險、會不會砸到人？郭俊佑強調絕對沒有傷害人的意思，表示是朝著前方網子丟，「但這還是不好的示範，我真的誠心致歉，就連我的小女兒也說爸爸有丟帽子，我回她說，爸爸不對，就算生氣，也不該這麼做。」

郭俊佑從業餘時期就有「郭大砲」稱號，2008年菜鳥年敲出首安就是全壘打，但受傷勢影響，生涯8年只累計33轟，2016年季後卸下球員身份轉任外野教練，去年起再兼任跑壘教練。前年中職頒獎典禮獅隊「外野三帥」陳傑憲、蘇智傑和林安可締造最佳十人外野手由同一隊包辦紀錄時，都在台上感謝「郭教練」，讓他很有成就感，只是這次的錯誤示範，則讓他引以為戒。

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