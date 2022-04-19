爭議判決 裁判可「說清楚」

前天獅象大亂鬥，兄弟總教練林威助（中）賽後曾透露有想過挑戰三壘離壘過早備案。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅和中信兄弟前天的比賽最後因為重播輔助判決改判引爆衝突，現場裁判並未說明改判依據，比賽在球迷的錯愕中結束，其實中職有針對爭議性判決可現場公開說明的辦法，但是很少執行，應可參考日本職棒做更明確的規定，並積極執行以減少爭議。

是否說明 取決裁判心證

中職會長蔡其昌去年上任後責成秘書長楊清瓏對爭議性判決修改規定，包括重播輔助判決的畫面在球場大螢幕同步播放，以及發生爭議性判決時，現場裁判長應透過麥克風說明判決依據，不過，並沒有明定在那些狀況下需執行說明，等於是否說明取決於現場裁判的心證。前天的比賽沒有說明改判是因統一林靖凱沒有觸及本壘板，或是在觸及本壘板前被中信捕手高宇杰觸殺，也造成球迷一時之間無法接受。

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楊清瓏昨天表示，這個判決如果發生在比賽中，的確有需要現場說明判決依據，比較特殊的是該判決確定時，比賽同時結束，如何執行聯盟內部還要再討論。

相對於中職沒有明確規定何時需進行判決說明，日本從高校到職棒比賽，改判以及引用棒球規則的判決，都會說明判決依據，也包括重播輔助判決檢視結果，讓現場球迷可以了解為何會有這樣的結果，避免爭議持續擴大。

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