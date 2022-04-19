中職小心疫疫 停賽有備案

面對日漸嚴竣的疫情，中職昨也開會討論因應措施，包括疫情停賽標準，最快今天公布相關規定。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕台北興富發因為有7人確診武漢肺炎而退出甲組成棒春季聯賽，另外9隊繼續未完賽程。中職昨天也開會討論因應措施，包括疫情停賽標準，副秘書長蔡克斯表示，由於還需要和各球團確認，最快今天公布相關規定。

國內本土確診人數連日破千，被匡列人數大幅增加，球場也可能出現確診者足跡，球員也有被匡列甚至染疫的風險，蔡克斯表示，隨著疫情變化，防疫規定的調整聯盟已經有方案，但主要執行者是主場球隊，因此必須再和各球團確認。

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2020年初台灣開始出現武漢肺炎疫情，當時中職規定只要有1名球員確診，聯盟就全面停賽，去年修改為如果單一球隊被匡列達到14人，或被匡列球員守位重疊達到影響比賽的程度，不論確診人數，該隊都停賽，之後隨著防疫逐漸朝著開放的方向走，去年球季末再修改為如果由二軍支援球員仍無法正常進行比賽，該隊才停賽。

中職今年以全面開放球迷進場開季，並開放飲食，仍需實聯制及戴口罩，球賽相關人員包括球隊隊職員、裁判、球場工作人員及媒體，必須至少接種兩劑疫苗，而且第二劑已接種滿14天，否則每次進場都必須提供當天的快篩陰性證明。

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