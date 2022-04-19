晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職小心疫疫 停賽有備案

2022/04/19 05:30

面對日漸嚴竣的疫情，中職昨也開會討論因應措施，包括疫情停賽標準，最快今天公布相關規定。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕台北興富發因為有7人確診武漢肺炎而退出甲組成棒春季聯賽，另外9隊繼續未完賽程。中職昨天也開會討論因應措施，包括疫情停賽標準，副秘書長蔡克斯表示，由於還需要和各球團確認，最快今天公布相關規定。

國內本土確診人數連日破千，被匡列人數大幅增加，球場也可能出現確診者足跡，球員也有被匡列甚至染疫的風險，蔡克斯表示，隨著疫情變化，防疫規定的調整聯盟已經有方案，但主要執行者是主場球隊，因此必須再和各球團確認。

2020年初台灣開始出現武漢肺炎疫情，當時中職規定只要有1名球員確診，聯盟就全面停賽，去年修改為如果單一球隊被匡列達到14人，或被匡列球員守位重疊達到影響比賽的程度，不論確診人數，該隊都停賽，之後隨著防疫逐漸朝著開放的方向走，去年球季末再修改為如果由二軍支援球員仍無法正常進行比賽，該隊才停賽。

中職今年以全面開放球迷進場開季，並開放飲食，仍需實聯制及戴口罩，球賽相關人員包括球隊隊職員、裁判、球場工作人員及媒體，必須至少接種兩劑疫苗，而且第二劑已接種滿14天，否則每次進場都必須提供當天的快篩陰性證明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。