三呎線申訴回覆 丘總不買帳

上週悍將、兄弟之戰發生王威晨跑離三呎線判決爭議，悍將提出申訴，聯盟昨回覆，認定判決無誤。 （資料照）

〔記者吳清正／桃園報導〕上週五富邦悍將、中信兄弟之戰發生王威晨跑離三呎線的判決爭議，富邦提出申訴後昨收到聯盟回覆，認定判決無誤，但富邦總教練丘昌榮並不認同，認為棒球本來就不能這樣跑，捕手張進德也有觸殺的動作，如果這樣不算偏離三呎線，以後跑者是否都可以這樣跑？

丘總：「棒球本來就不能這樣跑」

上週五的比賽，周思齊擊出投手前滾地球，三壘上的王威晨搶攻本壘，閃過張進德回壘得分，當時丘昌榮上場抗議王威晨跑離三呎線，裁判開會後維持原判，富邦第二天向聯盟提出申訴。

請繼續往下閱讀...

聯盟昨在回覆中表示，參考裁判賽後報告、審判委員報告及審視比賽畫面，確認捕手接球後未有確實觸殺跑壘員的行為，因此無法以觸殺偏離三呎線認定。

丘昌榮表示，在張進德接球前王威晨已跑離壘線一大段，不管有沒有觸殺的動作，就是已先踏出那一步了，王威晨為躲避觸殺，從界外線的外側跑進內野草皮，張進德當時手已伸出去了，只是因為滑倒未能完成觸殺，難道一定要站得直挺挺才叫觸殺。

丘昌榮表示，棒球比賽中難免都會發生爭議，他不只是為自己球隊爭取，聯盟應該給各隊一個可以讓人信服的解釋，往後再碰到同樣的跑壘，是否都要這樣判？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法