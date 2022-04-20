晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

三呎線申訴回覆 丘總不買帳

2022/04/20 05:30

上週悍將、兄弟之戰發生王威晨跑離三呎線判決爭議，悍將提出申訴，聯盟昨回覆，認定判決無誤。 （資料照）

〔記者吳清正／桃園報導〕上週五富邦悍將、中信兄弟之戰發生王威晨跑離三呎線的判決爭議，富邦提出申訴後昨收到聯盟回覆，認定判決無誤，但富邦總教練丘昌榮並不認同，認為棒球本來就不能這樣跑，捕手張進德也有觸殺的動作，如果這樣不算偏離三呎線，以後跑者是否都可以這樣跑？

丘總：「棒球本來就不能這樣跑」

上週五的比賽，周思齊擊出投手前滾地球，三壘上的王威晨搶攻本壘，閃過張進德回壘得分，當時丘昌榮上場抗議王威晨跑離三呎線，裁判開會後維持原判，富邦第二天向聯盟提出申訴。

聯盟昨在回覆中表示，參考裁判賽後報告、審判委員報告及審視比賽畫面，確認捕手接球後未有確實觸殺跑壘員的行為，因此無法以觸殺偏離三呎線認定。

丘昌榮表示，在張進德接球前王威晨已跑離壘線一大段，不管有沒有觸殺的動作，就是已先踏出那一步了，王威晨為躲避觸殺，從界外線的外側跑進內野草皮，張進德當時手已伸出去了，只是因為滑倒未能完成觸殺，難道一定要站得直挺挺才叫觸殺。

丘昌榮表示，棒球比賽中難免都會發生爭議，他不只是為自己球隊爭取，聯盟應該給各隊一個可以讓人信服的解釋，往後再碰到同樣的跑壘，是否都要這樣判？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。