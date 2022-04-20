搶「和製潛水艇」助總先出聲

日職下勾投手牧田和久，傳出有機會加盟兄弟，中信球團未予證實。（取自日刊體育）

〔記者羅志朋／台中報導〕「和製潛水艇」超夯！中職不只一隊對日籍下勾投手牧田和久有興趣，味全龍總教練葉君璋就坦言，確實曾評估網羅，日媒《Daily Sports》更爆料，牧田有機會加盟中信兄弟。

日媒爆料 有機會加盟兄弟

2011年牧田效力西武拿下22救援，奪洋聯新人王，2018年挑戰大聯盟加盟教士，累計出賽27場，戰績1敗2中繼、防禦率5.40，2020年重返日職加盟樂天，去年球季結束遭釋出，至今仍是自由身，日職生涯出賽345場，其中110場先發，戰績55勝51敗78中繼27救援、防禦率2.81。

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兄弟昨未證實簽下牧田，倒是總教練林威助先給好評，助總指出，牧田經驗豐富，去年在二軍成績很好，下勾投手非常稀少，打者對戰相對陌生。去年牧田在二軍出賽29場，戰績2勝1敗3救援、防禦率0.33。

37歲下勾投手 球威待觀察

只是牧田已37歲，球威和續航力待觀察，若披黃衫，助總認為，年紀對體能多少有影響，還是有些擔心，過去曾投先發，近年擔任中繼，兩個角色都是選項，就看體能狀況。

兄弟陣中現有4洋將，包括洋投德保拉、泰迪、象魔力和捕手砲福來喜，牧田是潛在第5人。一旦網羅牧田，現有洋將該如何安排、取捨，也是象迷討論關切的話題。

事實上，樂天桃猿和味全皆曾考慮找牧田助陣，葉君璋透露，球隊曾評估牧田，只是3洋投布里悍、鋼龍、伍鐸上季表現不錯，也需要雙洋砲鈦龍、龍德力，找齊5洋將已無空間網羅。

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