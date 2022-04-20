球場防疫應變 中職有新版

中職公布球場防疫相關應變措施。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職昨公布球場防疫相關應變措施，針對一軍若有人確診或被匡列如何進行賽事做出調整，從現行「單一球隊如有14人確診或被匡列，該隊就停賽」，改為「由二軍球員支援，使一軍賽事恢復進行」。

中職最新防疫作法是，如有接獲指揮中心或地方衛生局通知確診足跡重疊於球場觀眾席間時，聯盟將通知球團關閉球場進行相關清消作業，如遇賽事舉行時則規劃延賽事宜。以確診個案37089公布的足跡為例，4月16日下午4點到晚上9點雖在台南棒球場觀看比賽，因為沒有接觸統一獅與富邦悍將的隊職員，統一球團將按最新作業流程，於今天上午進行球場清消作業。

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有關賽事部分，若一軍有教練、球員確診或被匡列，人數較少時比賽得恢復舉行；若被匡列之教練或球員以一軍為主時，可由二軍教練或球員支援使一軍賽事恢復進行；若二軍教練、球員因支援一軍，或二軍被匡列人數過多導致戰力不足時，則該隊二軍賽事將暫時停賽，停賽之賽程安排另召開球團代表會議討論後決定；若二軍可支援選手不足時，將視可支援之人數狀況決定一軍復賽時間，復賽時程依指揮中心之指示及衛生單位疫情調查結果辦理。

此外，如球場工作核心區內有1名隊職員、工作人員（含媒體）確診，確診者依規定後送，該球場暫停比賽3日進行環境清潔消毒，同一球場內密切接觸之隊職員、工作人員應進行居家隔離及採檢，按指揮中心規定居家隔離10日+自主健康管理7日。聯盟、球團隊職員，需打滿兩劑疫苗以上始得進入球場工作核心區，未達兩劑者每日進場均得做快篩檢測並全程配戴口罩。

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