晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

自由日日shoot》北市出包 其他五都市府︰層層把關 未曾漏報

2022/04/20 05:30

北市府於去年全運會，漏報名鐵人三項混合接力，導致4名好手無法參賽。（資料照）

〔記者林欣漢、陳恩惠、蘇孟娟、劉婉君、方志賢／綜合報導〕對於台北市政府發生全運會鐵人三項「漏報名」事件，還直接讓受影響的選手比照金牌頒發285萬元獎金，其他五都市府都表示，比賽報名有多重審核機制、層層把關，並由有實務經驗的人複核審查，不會有這種情形出現。

新北市體育處長洪玉玲表示，這完全是北市府的作業疏失，新北市身為主辦縣市，在報名截止後曾召開審查會，邀請各縣市代表複核報名資料是否正確，北市當時也派人參加，未提出少報競賽項目的問題，還當場簽字同意。

洪玉玲說，基於維護賽事的公平性，若同意讓北市補報名，這對其他縣市並不公平，因此予以拒絕，北市在這段時間仍在閃躲問題，「如果不是台北市政府自己的疏失，為何如今要發獎金補償選手？」

台中市運動局長李昱叡指出，台中市幫選手報名全國性賽事均有三道關卡把關，近兩屆全運會均未曾有過漏報情況。

台南市教育局長鄭新輝、高雄市府運發局及桃園市政府體育局競技運動科長羅明屏都表示，過去都沒有發生過「漏報名」事件，將提醒相關負責人員，對於各賽事報名作業一定要審慎處理，並反覆檢核、確認，以避免損及選手權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。