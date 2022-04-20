自由日日shoot》北市出包 其他五都市府︰層層把關 未曾漏報

北市府於去年全運會，漏報名鐵人三項混合接力，導致4名好手無法參賽。（資料照）

〔記者林欣漢、陳恩惠、蘇孟娟、劉婉君、方志賢／綜合報導〕對於台北市政府發生全運會鐵人三項「漏報名」事件，還直接讓受影響的選手比照金牌頒發285萬元獎金，其他五都市府都表示，比賽報名有多重審核機制、層層把關，並由有實務經驗的人複核審查，不會有這種情形出現。

新北市體育處長洪玉玲表示，這完全是北市府的作業疏失，新北市身為主辦縣市，在報名截止後曾召開審查會，邀請各縣市代表複核報名資料是否正確，北市當時也派人參加，未提出少報競賽項目的問題，還當場簽字同意。

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洪玉玲說，基於維護賽事的公平性，若同意讓北市補報名，這對其他縣市並不公平，因此予以拒絕，北市在這段時間仍在閃躲問題，「如果不是台北市政府自己的疏失，為何如今要發獎金補償選手？」

台中市運動局長李昱叡指出，台中市幫選手報名全國性賽事均有三道關卡把關，近兩屆全運會均未曾有過漏報情況。

台南市教育局長鄭新輝、高雄市府運發局及桃園市政府體育局競技運動科長羅明屏都表示，過去都沒有發生過「漏報名」事件，將提醒相關負責人員，對於各賽事報名作業一定要審慎處理，並反覆檢核、確認，以避免損及選手權益。

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