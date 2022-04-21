最穩黃子鵬 吃定左打獅

黃子鵬獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

猿隊黃子鵬先發8局失1分，本季首勝開胡。（記者林正堃攝

猿4連勝 本土新王牌開胡

〔記者林宥辰／桃園報導〕暫居龍頭的樂天桃猿昨推出本土新王牌黃子鵬出戰排名居次的統一獅，獅隊雖盡力排出左打部隊，卻依然無法突破側投的黃子鵬。黃子鵬8局僅失1分，搭配林立開轟、雙安2打點，終場3：1獲勝，喜迎4連勝。

黃子鵬投8局用109球，只被擊出7安打，送出6次三振有5K賞給左打，且無四死球。潘武雄和羅暐捷各吞2K。黃子鵬說：「沒有特別多想面對左打的策略，都是看臨場狀況。」

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黃子鵬（左）感謝捕手張閔勛引導。（記者林正堃攝）

黃子鵬特別感謝捕手張閔勛引導，兩人從文化大學當隊友至今。他說：「這場多半是依照閔勛的配球，盡力投到他要的位置。最終能一起贏球，全隊都開心。」

黃子鵬4月5日在樂天開幕戰先發迎戰中信兄弟，主投5局失2分，12日再戰統一獅，也演出6局失2分的優質先發，但都無關勝敗，昨才拿下本季首勝。

猿隊總教練曾豪駒說，黃子鵬是目前陣中最穩定的先發投手，這週首戰安排他先發，也希望他多吃局數，昨他的節奏控制得宜，按照自己的步驟投出好投。

黃子鵬說：「我以前當過中繼投手，自從教練指派先發任務後，會想要每場都盡力多吃局數，減輕牛棚負擔。」

獅隊昨是日前爆發改判衝突後首戰，以1：3不敵桃猿。（記者林正堃攝）

胡智為吞敗 又遇燈柱熄滅

黃子鵬昨投到8局才出現危機，被林岱安、陳傑憲敲安，攻佔一、三壘，暫停過後又被林靖凱安打，讓獅隊攻下1分。昨獅隊由胡智為先發，3局下他又遇到燈柱熄滅，恢復比賽後雖解決陳晨威，但挨林立陽春砲狙擊，4局又被朱育賢、張閔勛和林立安打，只撐3.2局失3分吞敗。

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