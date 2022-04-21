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泰迪極品大勝 岳東華慶幸當隊友

2022/04/21 05:30

兄弟泰迪投出來台首場完投完封勝。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕9局上兩出局一壘有人，此時投手教練佛斯特告訴泰迪：「這是今天你面對最後一名打者，若沒解決就會換投。」泰迪不負所托，讓曾陶鎔揮棒落空三振結束比賽，熱投126球繳出來台首場無四死完封勝，最終中信兄弟以9：0大勝味全龍。

126球無四死完封味全

泰迪前8局用110球，兄弟總教練林威助透露，本來已跟投手教練說要用後援，後來泰迪要求續投。助總考量無失分，決定讓他拚完封。

9局上泰迪順利解決前兩棒吉力吉撈．鞏冠、李凱威，接著被蔣少宏敲安，佛斯特喊暫停走上投手丘叮嚀，泰迪用盡全力投最後7球三振曾陶鎔，總計先發9局無四死球、無失分，被敲8安、飆9K，拿下本季第2勝和單場MVP，126球也寫下個人中職生涯新高。

泰迪表示，上一場先發投107球，昨自評續投第9局應無問題，差不多8、9球就可結束比賽，很開心能解決最後一名打者。

相隔382天泰迪再戰味全，以來台首場完封勝封鎖龍軍，他指出，味全打者打擊能力不錯，出棒很積極，他的投球策略是盡量攻擊好球帶，把每一球投到最好，相信隊友守備。

岳東華（記者廖耀東攝）

岳東華4打點 準完全打擊

兄弟打線狂掃15安，以兇猛火力助泰迪奪勝，岳東華前3打席分別擊出一壘安打、全壘打、二壘安打，單場4分打點，只差三壘安打就能締造完全打擊，可惜第4打席無功而返，他笑說，真的不知道有機會拚完全打擊。

過去兩年泰迪效力統一獅，今年轉投兄弟，岳東華慶幸不用再對戰這名聯盟頂級洋投，盛讚泰迪「真的很強！」

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