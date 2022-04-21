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紐約雙巨投 成敗兩樣情

2022/04/21 05:30

洋基柯爾慘敗。（法新社）

薛哲助大都會登頂

大都會薛哲勝投。（美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕今年轉投大都會隊的薛哲昨天主場初登板，在出戰巨人隊的雙重賽晚場先發7局只被擊出1支安打，飆出10次三振，以3：1擊敗巨人隊，帶領大都會躍居大聯盟戰績第1。

薛哲直到第6局2出局後才被魯夫擊出唯一的安打，也失掉唯一的分數。薛哲生涯第105場三振達到二位數，排名史上第5，最多是三振大王萊恩的215場。

薛哲季前和大都會隊簽下3年1.3億美元（約台幣38.4億元）合約，平均年薪4333萬美元（約台幣12.8億元）創大聯盟紀錄，今年前3場先發都拿下勝投，證明自己的合約物有所值。

薛哲不但沒有讓大都會隊球迷失望，連巨人隊先發手韋伯都變成小粉絲，韋伯表示：「這是他每次出賽的日常，賽前我就在想『天啊，他今天可能會做出很酷的事吧！」』

午場大都會隊則靠著林多第10局的再見安打，5：4力克巨人隊，1979年以來首度在雙重賽橫掃巨人隊，戰績9勝3敗領先大聯盟。薛哲表示：「這顯示我們是多麼好的球隊，我們最後會拿下冠軍。」

洋基柯爾1.2局自爆

薛哲揚威紐約的同時，紐約另一支球隊洋基的王牌投手柯爾，卻在客場出戰老虎隊的比賽經歷慘烈一役，只投1.2局就被自己KO下場，投出5次四壞球、掉2分，包括生涯首度在滿壘時投出四壞球送分，開季前3戰防禦率6.35是生涯最差，也是2015年大聯盟啟用投球追蹤系統以來，第1個用68球還未能投完2局的洋基隊投手。

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