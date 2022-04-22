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布雷克一收工 猿逆轉笑納10勝

2022/04/22 05:30

蘇俊羽中繼無失分，暌違1309天奪勝。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕開路先鋒當打點魔人！樂天桃猿「核彈頭」林立昨在7局下敲2分逆轉安打，搭配後援投手蘇俊羽暌違1309天的勝投，助隊以3：2險勝統一獅狂掃5連勝，領先獅隊3.5場勝差。

今挑戰首隊前13戰11勝

樂天本季前12場打出10勝2敗，追平2003年興農牛、2016年中信兄弟最快10勝的聯盟紀錄，只要今晚橫掃獅隊，將成史上第一支前13戰奪11勝的球隊。總教練曾豪駒淡淡指出，「這是個過程，繼續保持下去。」

勝負分水嶺在7局王牌級洋投布雷克退場，樂天突破獅隊牛棚，先靠2安和觸身球攻佔滿壘，梁家榮敲滾地球助隊破蛋，林立在2出局展現打點功力，敲出2分逆轉安。

雖然林立是開路先鋒，今年得點圈15打數猛敲8支安打，打擊率高達5成33，暫居安打、打點和全壘打3冠王。

蘇俊羽暌違4年勝投

林立引爆大局奪下MVP，總教練口中最大功臣則是中繼投手蘇俊羽，他接替暴躁的先發投手狂威，中繼2局3K無失分，勇奪暌違4年的勝投。曾總說，蘇俊羽沉寂一段時間，投球機制也有改變，在春訓就看得出來速度有回來。

林立獲選單場MVP，暫居安打、打點和全壘打3冠王。
（記者陳志曲攝）

「我知道很久沒奪勝投了，沒想到是4年多。」蘇俊羽表示，今年狀況都回來了，替自己感到開心，「感謝教練沒有放棄我。」

蘇俊羽在2018年以先發投手身份奪3勝後，飽受肩膀夾擠所苦，花費2年多調整投球機制。他說，低潮很痛苦，一度很想放棄，教練、隊友和家人都是他的動力，告訴他不要放棄，總有一天會變好，「現在真的走過來了，覺得很感動。」

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