東洋雙雄引路 猿短打最成功

猿隊短打戰術成功，開季戰績一飛衝天。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿開季打出10勝2敗，獨居聯盟第一，今年一軍教練團引進2名日籍教練古久保健二和西村彌，對球隊產生變化，特別是在戰術層面，短打次數大增，總教練曾豪駒也說，打跑戰術比往年更多。

中信兄弟總教練林威助去年掀起短打風潮，今年桃猿跟進，本季已有9次犧牲觸擊成功，高居全聯盟最多，前天對獅隊4局下就觀察對方守備站位破綻，1出局端出短打成功製造失誤，KO對方先發胡智為。

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曾總指出，這是考量整個得分效應的結果，不想失去每次可以得分的機會。昨敲安又演盜壘的二棒成晉，正是策動戰術的好人選，曾總說，「他的反方向攻擊很不錯，適合助攻的這個棒次。」

古久保健二則認為，球隊戰術其實沒有到很多的程度，近期好成績主要是前、後段棒次狀況很好。曾總則說，陳俊秀、林泓育等中心打者，球隊比較不會下戰術。然而，這些打者的短打功力卻不容小覷。

陳俊秀本季唯一觸擊嘗試是自發性的，成功推進壘上跑者。古久保健二說，像陳俊秀、林泓育和朱育賢都滿會點的，「他們打擊本來就很會抓擊球點，短打看起來很簡單，實際上非常困難，不去好好抓節奏和點的位置，無法形成一個有效的短打。」

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