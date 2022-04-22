林靖凱換防游擊 被問到江坤宇

林靖凱（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕統一獅長年受游擊防區戰力不足困擾，總教練林岳平昨天使出「殺手鐧」，生涯首次調度2屆二壘金手套林靖凱鎮守先發游擊，他昨天有5個守備機會，沒有發生失誤，還策動一次雙殺，有好的開始。

自從餅總2020年執掌兵符，林祖傑是最常守游擊人選，但身體狀況不穩定，今年還沒上過一軍。原本期待的游擊人選楊竣翔昨天才首度二軍出賽。餅總按耐不住，端出內心計畫1年多的方案，移防國家隊二壘手等級的林靖凱，暌違3年先發鎮守游擊，盼能找出新隊形。

請繼續往下閱讀...

林靖凱近年在二壘打響形容範圍超大的「靖區」美名，每年都會掀起移防游擊的討論，本季總算成真。他說，過去是因為傳球穩定性沒那麼好，才沒有去游擊，「春訓特別去練，還要抓一下丟球的感覺。」

中信兄弟江坤宇和林靖凱被視為未來國家隊二、游組合，兩人也是平鎮高中時期的同窗好友，林靖凱卻不敢去想挑戰「小可愛」的游擊金手套連霸，「這太困難了，我先把自己做好。」

一旦林靖凱鎮守游擊有不錯效果，未來不排除固定下來。餅總說，若成真對隊形調整幫助很大，現階段二壘可靈活調度陳鏞基、吳桀睿。等到羅薩和林子豪歸隊，更能組合火力最強大的內野陣勢，就看林靖凱在游擊區的造化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法