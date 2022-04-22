守死KD奏效 綠衫軍喜收2勝

杜蘭特（中）下半場10投0中，寫下生涯最慘紀錄。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕季初被看好能衝擊冠軍的籃網，昨天在雙星杜蘭特、厄文下半場熄火下，浪費17分的領先優勢，最終以107：114再度敗給塞爾提克，東部首輪系列賽陷入0：2落後。

德羅森砍41分（左），助公牛扳平公鹿。（今日美國）

杜蘭特下半場10投0中

籃網首戰遭塞爾提克絕殺，昨對綠衫軍的防守苦無破解之道，杜蘭特全場17投4中，雖攻下27分，但其中18分是罰球，且下半場10投0中，寫下生涯最慘紀錄，杜蘭特說：「他們成功地限制我的投籃，我必須負起責任，找出解決的辦法。」

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回到前東家主場的厄文再度被球迷以噓聲伺候，罰球時還有球迷對他比中指，而尚在齋戒月期間的他，被捕捉到比賽期間到休息室進食，體能多少受影響，全場只有10分進帳。

塞爾提克昨團隊命中率達52%，塔圖姆進帳19分、10助攻，布朗貢獻全隊最高22分。

德羅森飆41分 公牛扳平公鹿

東部另一戰，公牛德羅森豪取41分，創下生涯季後賽得分新高，加上伍切維奇挹注24分、13籃板，兩人率隊以114：110扳倒衛冕軍公鹿，系列賽戰成1：1平手。公牛近兩位在季後賽單場轟超過40分只有2011年的「飆風玫瑰」羅斯及1998年的喬丹。

公鹿昨輸球還折損米德爾頓，他滑倒受傷，初步判斷為左膝內側副韌帶扭傷，何時能回歸賽場仍是未知數。

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