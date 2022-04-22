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世界盃》射箭男團闖金牌戰 女團奪銅

2022/04/22 05:30

台灣男團在世界盃土耳其安塔利亞站反曲弓項目連過3關，週日將和義大利爭金。 （教練劉展明提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕擁有亞、奧運經驗的湯智鈞、魏均珩，在射箭世界盃土耳其安塔利亞站發揮「母雞帶小雞」的作用，昨在男子反曲弓團體賽不斷提醒國家隊新兵蘇于洋，3人攜手連闖3關挺進決賽，週日下午3點40分將和義大利爭金。

週日和義大利爭金

榮膺第2種子的台灣隊，16強先收拾瑞士，8強再擊敗由2019年世錦賽個人金牌艾利森領軍的美國，4強更力克荷蘭。

湯智鈞、魏均珩從2018年雅加達亞運起就成為國家隊固定班底，經驗勝過蘇于洋、戴宇軒。教練劉展明透露，賽前就決定不管是蘇、戴出征團體賽，排點都會在湯、魏中間，讓兩人能不斷耳提面命。

東京奧運結束後，台灣隊就沒合體出擊過，不僅選手需適應比賽強度，劉展明也要找感覺，才能在最佳時機提醒選手注意事項。此外，台灣隊另一任務是情蒐，劉展明認為各國實力越來越近，「像2024年奧運主辦國法國已提前備戰，找南韓教練來幫忙，我們要持續進步才行。」

由彭家楙、郭紫穎、雷千瑩組成的台灣女團，昨連續擊敗烏茲別克、波蘭，但在4強戰經過延長加射以4：5不敵英國，但3人很快調整狀況，以5：4射落義大利摘下銅牌，也是台灣隊本屆第一面獎牌。

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