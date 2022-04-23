晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

20秒犯規衝收視率 獅驚險剋猿

2022/04/23 05:30

獅隊以1分之差險勝桃猿，陳韻文（右二）救援成功握拳歡呼。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿開季雖快速獨走，惟有統一獅有辦法治得了他們。統一昨在陳傑憲關鍵三壘安打帶動下，6局上灌進4分打破僵局，不僅以6：5避免在3連戰被橫掃，也中止樂天的5連勝與跨季主場7連勝，樂天本季3敗全都栽在統一。

統一打完2局雖以0：2落後，趕在5局結束扳成平手，6局上樂天換下已用98球的霸林爵啟動牛棚，統一把握機會重啟攻勢， 靠陳重廷、陳傑憲、吳桀睿相繼建功，猛攻8人次打出4分大局，驚險抵銷樂天7局下搶回3分的反撲。

和樂天交手6次每場差分都不超過2分，統一總教練林岳平指出，樂天開季的攻擊狀態、投手準備都是全聯盟最好，以統一現有的條件來看，對樂天6場可以打平很不容易，希望對上其他球隊要更加油。

統一這1勝得來不易，陳韻文9局下2出局後兩度被抓未於20秒內出手，讓陳俊秀於滿球數時獲裁定保送，下一棒打者林泓育的內野滾地球觀看重播維持出局原判，才驚險奪勝。林岳平表示，計時是從捕手回傳給投手或從站上投手丘起算，會再與裁判確認後提醒投手注意。

陳傑憲6局上敲出關鍵三壘打，獲選單場MVP。
（記者陳志曲攝）

陳傑憲4打數僅有1安，卻打在最關鍵的6局上，助統一以5：2拉開領先，他感謝前面的隊友上壘、陳重廷先打回1分，讓他比較沒有壓力可以輕鬆打，「因為重廷已經打回分數，我打不好還是領先，如果2出局平手輪到我，那個壓力就很大。」

樂天昨舉辦「愛PET趴」主題日，歡迎球迷攜帶登記核可的寵物進場，賽前安排台灣動物緊急救援小組2隻毛小孩巧克力、黑妞開球，除了5413名觀眾還有121隻狗、34隻貓、16隻老鼠、2隻烏龜、1隻雞一起看球。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。