20秒犯規衝收視率 獅驚險剋猿

獅隊以1分之差險勝桃猿，陳韻文（右二）救援成功握拳歡呼。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿開季雖快速獨走，惟有統一獅有辦法治得了他們。統一昨在陳傑憲關鍵三壘安打帶動下，6局上灌進4分打破僵局，不僅以6：5避免在3連戰被橫掃，也中止樂天的5連勝與跨季主場7連勝，樂天本季3敗全都栽在統一。

統一打完2局雖以0：2落後，趕在5局結束扳成平手，6局上樂天換下已用98球的霸林爵啟動牛棚，統一把握機會重啟攻勢， 靠陳重廷、陳傑憲、吳桀睿相繼建功，猛攻8人次打出4分大局，驚險抵銷樂天7局下搶回3分的反撲。

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和樂天交手6次每場差分都不超過2分，統一總教練林岳平指出，樂天開季的攻擊狀態、投手準備都是全聯盟最好，以統一現有的條件來看，對樂天6場可以打平很不容易，希望對上其他球隊要更加油。

統一這1勝得來不易，陳韻文9局下2出局後兩度被抓未於20秒內出手，讓陳俊秀於滿球數時獲裁定保送，下一棒打者林泓育的內野滾地球觀看重播維持出局原判，才驚險奪勝。林岳平表示，計時是從捕手回傳給投手或從站上投手丘起算，會再與裁判確認後提醒投手注意。

陳傑憲6局上敲出關鍵三壘打，獲選單場MVP。

（記者陳志曲攝）

陳傑憲4打數僅有1安，卻打在最關鍵的6局上，助統一以5：2拉開領先，他感謝前面的隊友上壘、陳重廷先打回1分，讓他比較沒有壓力可以輕鬆打，「因為重廷已經打回分數，我打不好還是領先，如果2出局平手輪到我，那個壓力就很大。」

樂天昨舉辦「愛PET趴」主題日，歡迎球迷攜帶登記核可的寵物進場，賽前安排台灣動物緊急救援小組2隻毛小孩巧克力、黑妞開球，除了5413名觀眾還有121隻狗、34隻貓、16隻老鼠、2隻烏龜、1隻雞一起看球。

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