20歲的林子崴 領到一軍晚鳥票

猿隊林子崴下週有機會登板。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿、統一獅都有林子崴，兩人昨天各有異動，樂天20歲的林子崴首次一軍隨隊，下週可望遞補先發輪值，他也很期待本季第1場一軍登板；統一26歲的林子崴因為出賽頻繁，被安排去二軍休息一下。

樂天林子崴在公辦熱身賽第1場就榮膺先發，以5局失2分率隊以6：4擊敗中信兄弟，得知名字不在開季一軍名單，他不諱言很失落，「看到一、二軍的分發結果，想到在春訓努力這麼久，當下很難過，可能成績沒有達到球隊預期，教練也有他們的安排。」

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在二軍沉澱幾天後，剛好朱育賢下二軍休養，林子崴獲得很多建議，重新把心情調整好，被通知一軍隨隊並不覺得驚訝，「學長說，球季才剛開始，還有的是機會，先把自己準備好，之前一直有聽到消息，說我應該有機會上去。」

下週可望遞補猿輪值

總教練曾豪駒指出，樂天下週有5場比賽，需要準備5位先發投手，由於陳冠宇最快5月初才能回一軍，林子崴有機會遞補輪值空缺；林子崴自認在二軍調整得不錯，有把春訓強度銜上來，很期待下週能在一軍出賽。

統一林子崴前天中繼投0.1局失1分，繼2019年8月4日後再次承擔敗投，總教練林岳平指出，林子崴開季狀況時好時壞，加上本季出賽已經7場，頻率確實高了一點，擔心對他身體負荷太大，先讓他下二軍休息一下，一軍牛棚左投由楊孟沅遞補。

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