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浪花升級海嘯 勇士3連勝聽牌

2022/04/23 05:30

勇士J.波爾昨攻下27分再挫金塊，西部季後賽首輪率先聽牌。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕激發「黑曼巴」精神！J.波爾季後賽火力全開，也讓坐擁柯瑞、K.湯普森「浪花組合」的勇士，推出升級版「海嘯三兄弟」，昨合力轟炸80分，以118：113再挫金塊地主，西部季後賽首輪3連勝未嘗敗績，率先4強聽牌。

波爾3戰狂轟86分

J.波爾這3役先發上陣，豪取30、29、27分，總計86分躍居勇士全隊之首，場均28.7分、4.7助攻、3籃板，66.7%投籃命中率、59.1%三分球命中率，數據全面亮眼，足讓傷癒復出的柯瑞安心替補。「我們擁有很棒球員和教練團，按部就班執行計畫、做好細節，勝利是所有人努力成果。」這位22歲年輕後衛受訪時依舊低調，但心中偶像布萊恩的霸氣外露，強烈求勝慾更已世代傳承，「工作並沒完成，我們還有一場比賽。休息、喝口水，然後回來再與這支優秀球隊交手。」

身為聯盟三年級生，波爾坦承深受勇士一哥柯瑞影響，「他比我多了10年經驗，我常向他請益。我們都很好勝，盡可能激勵對方進步，我也從他身上學習許多。」勇士精神領袖D.格林曾批評，聯盟「最佳進步獎」決選名單居然沒J.波爾，這獎項名字應該要更改，如今他更盛讚小老弟不斷成長茁壯，「這傢伙先前只是G聯盟第3隊，現在有時已變成我們季後賽頭號進攻選擇。」

金塊後天背水一戰

勇士第4戰4月25日留在丹佛踢館，由於季後賽史上，多達143次0：3落後球隊，迄今從未翻盤，這對面臨慘遭横掃危機的金塊來說，大逆轉形同「不可能任務」。

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