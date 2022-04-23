6年43億振興足運 執行率不到3成

足協與體育署舉辦「足球六年計畫回顧與展望」座談會。左起足協理事長邱義仁、體育署副署長林哲宏。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕前體育署長林德福在2018年啟動「足球六年計畫」，編列43億元經費，要振興台灣足球，然而效果不彰，台灣男足近年苦吞國際賽9連敗，世界排名不僅未朝設定目標100名內前進，還大幅下滑至157名，全國足球協會與體育署昨舉辦為期2日的「6年計畫回顧與展望」，理事長邱義仁也坦言，目前國內足壇百廢待舉，實力仍在國際水平之下，還有很大的努力空間。

足協理事長︰還有很大努力空間

台灣足球風氣低迷，體育署雖編列大筆預算卻無法有效運用，「足球六年計畫」的經費目前執行率不到30%，且目前80%、約11億的資金（包含前瞻計畫）都挹注到學生球隊的補助與設備優化，對於強化國家隊、企業聯賽職業化皆沒有太大的幫助。

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國家隊和企聯經費 僅佔1成

足協祕書長方靖仁直言，體育署的預算實際給協會運用的並不多，國家隊和企業甲級聯賽使用的經費加起來僅佔10%，且去年成立的企業乙級聯賽的各隊補助費用，也是協會自籌。

體育署每年編列1.53億的預算，補助各級學校成立足球隊，的確讓基層參賽隊伍暴增，卻也出現許多亂象。許多學校為了領每年數十萬的補助倉促成軍，而每年僅踢一場比賽，且比賽內容相當難看。

補助學校組隊 造成濫竽充數

體育署學校體育組科長林秀卿坦言，要完全杜絕濫竽充數的學校很困難，因此第二年起改用分段補助的政策，以高中足球為例，參加預賽的球隊能領40萬，晉級複賽再加碼20萬，一個球隊最多能領到80萬，盼經費能真正挹注到有心經營的學校。

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