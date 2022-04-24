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富邦響應地球永續 搶到中職首打席

2022/04/24 05:30

富邦悍將舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，邀請藝人連俞涵（右三）開球，中職會長蔡其昌（左三）和富邦人壽總經理陳俊伴（左二）分別擔任打者與主審。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將於22至24日攜手富邦金控舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，昨邀請曾擔任世界地球日大使的藝人連俞涵、中華職棒聯盟會長蔡其昌、富邦人壽總經理陳俊伴共同開球，蔡其昌推崇富邦金控針對地球永續率先行動，中職也會著手規劃相關作法。

富邦悍將小球迷參與「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日活動。（記者陳志曲攝）

蔡其昌指出，中職去年成為台灣第1個簽署聯合國「體育界支持永續發展」協定的職業運動組織，聯盟希望每年設計相關主題，並與各球團、政府部門針對永續商議規範標準，「地球永續是全民的事，中職會與棒球界一起努力，富邦主動先做，很好！」

蔡其昌認為，或許球場已經蓋好，但在硬體的更新上，從更換節能的燈、在固定區域設置太陽能板、做好垃圾分類、盡量使用環保可回收材質，都是聯盟與各球團可以努力的方向，「譬如加快比賽節奏少用點電，我們已經很努力在推動。」

富邦悍將也在球場上付諸行動，在球團宣布辦主題日前平均每場打3小時37分是各隊最久，宣布後打6場有3場在3小時內收工，平均每場比賽時間降到3小時20分晉升聯盟第2快，在最短比賽時間前6名參與4場，重新擦亮「節能減碳邦」的招牌。

富邦悍將邀請民眾關注能源議題，用實際行動珍惜資源，並且由二軍總教練陳金鋒跨刀拍攝廣告：「做對的事，你就是地球隊」，邀請球迷加入鋒總陣線，成為富邦地球隊的一員，為實踐地球永續目標努力，做好微小細節為地球帶來偉大改變。

富邦金控去年適逢60週年，提出「Run For Green」ESG倡議計畫推動綠色轉型，今年擴大推動綠色賽事，再次與富邦悍將舉辦綠色生活主題日，除了在新莊球場打造中職首座系統化環保回收站「Green Station」，還推出以寶特瓶原料、全壘打牆帆布等回收原料再製的「Green Lab」系列環保商品，現貨在推出首日幾乎完售，已經追加開放球迷預購。

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