富邦響應地球永續 搶到中職首打席

富邦悍將舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,邀請藝人連俞涵(右三)開球,中職會長蔡其昌(左三)和富邦人壽總經理陳俊伴(左二)分別擔任打者與主審。(記者陳志曲攝)

〔記者徐正揚/新北報導〕富邦悍將於22至24日攜手富邦金控舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,昨邀請曾擔任世界地球日大使的藝人連俞涵、中華職棒聯盟會長蔡其昌、富邦人壽總經理陳俊伴共同開球,蔡其昌推崇富邦金控針對地球永續率先行動,中職也會著手規劃相關作法。

富邦悍將小球迷參與「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日活動。(記者陳志曲攝)

蔡其昌指出,中職去年成為台灣第1個簽署聯合國「體育界支持永續發展」協定的職業運動組織,聯盟希望每年設計相關主題,並與各球團、政府部門針對永續商議規範標準,「地球永續是全民的事,中職會與棒球界一起努力,富邦主動先做,很好!」

蔡其昌認為,或許球場已經蓋好,但在硬體的更新上,從更換節能的燈、在固定區域設置太陽能板、做好垃圾分類、盡量使用環保可回收材質,都是聯盟與各球團可以努力的方向,「譬如加快比賽節奏少用點電,我們已經很努力在推動。」

富邦悍將也在球場上付諸行動,在球團宣布辦主題日前平均每場打3小時37分是各隊最久,宣布後打6場有3場在3小時內收工,平均每場比賽時間降到3小時20分晉升聯盟第2快,在最短比賽時間前6名參與4場,重新擦亮「節能減碳邦」的招牌。

富邦悍將邀請民眾關注能源議題,用實際行動珍惜資源,並且由二軍總教練陳金鋒跨刀拍攝廣告:「做對的事,你就是地球隊」,邀請球迷加入鋒總陣線,成為富邦地球隊的一員,為實踐地球永續目標努力,做好微小細節為地球帶來偉大改變。

富邦金控去年適逢60週年,提出「Run For Green」ESG倡議計畫推動綠色轉型,今年擴大推動綠色賽事,再次與富邦悍將舉辦綠色生活主題日,除了在新莊球場打造中職首座系統化環保回收站「Green Station」,還推出以寶特瓶原料、全壘打牆帆布等回收原料再製的「Green Lab」系列環保商品,現貨在推出首日幾乎完售,已經追加開放球迷預購。

