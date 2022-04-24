先被得分的比賽 兄弟開胡

兄弟拉尾盤攻下9分大局逆轉獅隊，本季首轟出爐的江坤宇獲選單場MVP。

（記者廖耀東攝）

中信兄弟以11：5大勝統一獅。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕本季先被得分的比賽，中信兄弟0勝5敗，但昨役終於有所突破，先靠江坤宇7局下的本季首轟追分，8局下再掌握對手2次失誤發動9分大局，終場以11：5大勝統一獅，也讓總教練林威助開心表示：「突破了這個點，朝2勝5敗邁進！」

兄弟開季戰績並不理想，先被得分的比賽在昨役之前更沒贏過，助總賽前就說至少要加油「追求1勝5敗」。結果昨役眾兄弟很爭氣，儘管先被獅隊在4局上得3分，但8局下打了13人次，不但讓對方3名後援投手無法招架，也拿到助總想要的那1勝。

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江坤宇關鍵第7局 秀美技又開轟

在8局下大局前，江坤宇在7局的攻守表現都很關鍵，7局上他先精準將外野安打球轉傳至二壘，刺殺跑壘的高國慶，獅隊訴請輔助判決後仍維持原判，將原本可能無人出局二、三壘有人，形成1出局三壘有人。

獅隊8局下兩次失誤，造成兄弟得分大局。（記者廖耀東攝）

先發投手鄭凱文也認為這個守備是關鍵，「那1局算滿重要的，且下個半局又追1分回來。」他口中的「又追1分」，就是靠江坤宇在7局下的本季首轟，將比分追至2：3，也帶動全場象迷的氣勢。

談起對施子謙的那一轟，江坤宇則說，其實前兩個打席都受到先發投手柯瑞壓制，「那時球數1好3壞對自己有利，想法就是豁出去了，就是確實打出去。」這是江坤宇生涯第6轟，去年僅1轟的他希望今年可以突破。鄭凱文繳出7局失3分的優質先發，但勝投由只用10球投完8局上的吳俊偉拿下。

獅隊一壘指導教練郭俊佑因怒丟頭盔被禁賽3場，昨天是「解禁」首戰。（記者廖耀東攝）

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