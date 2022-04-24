餅總6個4棒人選 暫時全倒

獅隊胡金龍（右）為獅隊跑回第2分，但不慎拉傷大腿。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕賽前才說幸好有胡金龍可以打第4棒，但昨敗給中信兄弟之後，「餅總」林岳平卻必須親自宣布又傷了這員大將，目前研判是拉傷，若檢查後確定未來一週不能出賽，就會下放二軍。

在歷經富邦悍將風波後，38歲的胡金龍今年以月薪18萬加盟獅隊重新出發，昨是他本季在獅隊第10場出賽、擔任先發4棒DH。餅總賽前才直言，「我可以打4棒的人選有林安可、羅薩、蘇智傑、陳鏞基和郭阜林，但這5支都倒了。」但開賽後，胡金龍也因4局滑回本壘造成左大腿不適而「倒下」，在防護員攙扶下提前退場。

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獅隊胡金龍（左）因左大腿不適提前退場。（記者廖耀東攝）

胡金龍開季時就因右大腿緊繃並未在一軍名單，但他在4月8日一軍首戰就轟出追平的全壘打，並獲選單場MVP。昨胡金龍雖未敲出安打，但4局和兄弟捕手陳家駒的本壘攻防也展現老將技巧，因為球雖然先傳回，但他閃過捕手手套，為獅隊得到第2分。

在輸球後，獅隊仍和味全龍並列第2，餅總希望全隊能想盡辦法讓戰績不要掉下來，等待傷兵陸續歸隊，「當球隊傷兵多，換比較多替補、年輕的球員，他們有沒有能力幫球隊hold住，價值就出來了！」

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