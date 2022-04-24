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9局6分差仍盜壘 巨人不甩潛規則

2022/04/24 05:30

國民隊不滿巨人隊在大幅領先時策動打跑戰術。（取自網路）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中職上週才出現大比分領先盜壘的潛規則討論，大聯盟昨也爆發爭議，巨人隊在9局領先6分發動戰術，國民隊總教練馬丁尼茲直斥做了沒有必要的事情；巨人總教練卡普勒則回嗆，他不信棒球場上有什麼不成文規定。

巨人近2週就有2個戰術令對手不滿，上週對教士第6局領先9分下達短打戰術，昨在9局上領先6分策動打跑戰術，激怒國民野手，朝巨人怒吼。卡普勒認為，他們這場比賽就有1局猛攻7分，國民隊也有這種進攻能力。

「這不只是純粹想得分而已」，卡普勒表示，他不信棒球界的不成文規定，包括大比分領先不該下達短打或盜壘戰術等等，「每局都全力以赴是出自於尊重對手。」

中信兄弟15日曾在領先8分發動雙盜壘，即便才第3局，仍有富邦教練對此不滿，當時中信總教練林威助怒斥，跟他認知的台灣棒球不同，「就算有潛規則也是比賽後半段，前7局哪有什麼潛規則，現在的棒球1局也有可能拿10分。」

日職近年有潛規則爭議要追溯至2017年6月6日，橫濱梶谷隆幸在6局上8分差領先盜壘，8局上場被多顆近身球伺候，主審當場警告雙方。針對幾局幾分差才會出現潛規則，台美日職棒各有見解。

影片連結

https://twitter.com/NBCSGiants/status/1517689379652833282?s=20&t=Zym-jN09YmLddI3nxGiyHQ

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