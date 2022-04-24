晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

PLG》辛巴鎮壓國王 攻城獅登龍頭

2022/04/24 05:30

新竹攻城獅辛巴主宰禁區，豪取全場最高30分、21籃板。（PLG提供）

寫隊史最長7連勝

〔記者廖聿偉／新北報導〕PLG昨上演龍頭之爭，近況奇佳的新竹攻城獅踢館成功，洋將辛巴主宰禁區，豪取全場最高30分、21籃板，法獅和郭少傑皆貢獻19分，終場110：92輕取新北國王，拿下隊史最長7連勝，戰績16勝9敗攀升至第一。

主帥林冠綸表示，球隊經歷開季的陣痛期，逐漸整合成功，並在例行賽尾聲拉出一波高峰，全隊士氣和狀態都處在高點，希望能一路延續至季後賽。

攻城獅老將林宜輝傷癒歸隊，出賽15分鐘小試身手，貢獻11分。他表示，「眼睛傷勢已痊癒，很開心及時歸隊，參與球隊的連勝之旅。」

226公分的辛巴前一場碰上國王，轟下破聯盟紀錄的50分，昨依然無人能擋。國王主帥萊恩無奈地說，球隊目前僅有單洋將，陣中球員噸位和身高都處於劣勢，難與辛巴抗衡，只能提醒選手盡力卡位，盡量不要讓他在禁區接球。

國王洋將湯瑪士已連續缺席3場比賽，期間球隊全敗，萊恩透露，湯瑪士的傷勢仍不明朗，只能先讓他專心養傷，盼能在季後賽歸隊。但這段時間剛好也能磨練本土球員，李盈峰和林士軒近期都有不錯的表現。

與第4名僅1場勝差

PLG季後賽四強出爐，但排名非常接近，攻城獅昨雖登上龍頭，也僅領先第4名的勇士1場勝差。林冠綸說，未來5場比賽仍會用完整陣容出賽，不會讓主力輪休，全力卡位第一種子。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。