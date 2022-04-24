PLG》辛巴鎮壓國王 攻城獅登龍頭

新竹攻城獅辛巴主宰禁區，豪取全場最高30分、21籃板。（PLG提供）

寫隊史最長7連勝

〔記者廖聿偉／新北報導〕PLG昨上演龍頭之爭，近況奇佳的新竹攻城獅踢館成功，洋將辛巴主宰禁區，豪取全場最高30分、21籃板，法獅和郭少傑皆貢獻19分，終場110：92輕取新北國王，拿下隊史最長7連勝，戰績16勝9敗攀升至第一。

主帥林冠綸表示，球隊經歷開季的陣痛期，逐漸整合成功，並在例行賽尾聲拉出一波高峰，全隊士氣和狀態都處在高點，希望能一路延續至季後賽。

請繼續往下閱讀...

攻城獅老將林宜輝傷癒歸隊，出賽15分鐘小試身手，貢獻11分。他表示，「眼睛傷勢已痊癒，很開心及時歸隊，參與球隊的連勝之旅。」

226公分的辛巴前一場碰上國王，轟下破聯盟紀錄的50分，昨依然無人能擋。國王主帥萊恩無奈地說，球隊目前僅有單洋將，陣中球員噸位和身高都處於劣勢，難與辛巴抗衡，只能提醒選手盡力卡位，盡量不要讓他在禁區接球。

國王洋將湯瑪士已連續缺席3場比賽，期間球隊全敗，萊恩透露，湯瑪士的傷勢仍不明朗，只能先讓他專心養傷，盼能在季後賽歸隊。但這段時間剛好也能磨練本土球員，李盈峰和林士軒近期都有不錯的表現。

與第4名僅1場勝差

PLG季後賽四強出爐，但排名非常接近，攻城獅昨雖登上龍頭，也僅領先第4名的勇士1場勝差。林冠綸說，未來5場比賽仍會用完整陣容出賽，不會讓主力輪休，全力卡位第一種子。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法