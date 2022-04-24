T1 》計分板烏龍 英熊輸1分跳腳

計分板搞烏龍，蔣淯安眼看落後3分，只能在外圍出手拚追平。（記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕桃園雲豹昨以135：134險勝台啤英熊，但決勝時刻卻發生現場計分板比分錯誤的離譜狀況，直到賽後才調整成正確分數，讓落敗的英熊相當傻眼且無奈。

桃園雲豹吉倫（中）帶球上籃，台啤英熊球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

全場最多落後22分的英熊在決勝節後來居上，只是士東最後28.89秒的逆轉一擊沒即時記上，現場計分板顯示為133：132，接著雲豹洋將吉倫抄球後上籃改寫成135：132，但實際應為135：134。

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英熊在比賽剩下9.36秒沒有暫停可用下，蔣淯安眼看落後3分，只能在外圍出手拚追平，但三分球並未投進，勝負就此底定，而現場計分板賽後才修正為正確比分。

針對計分板烏龍狀況，蔣淯安表示，球員在場上會看計分板評斷狀況，因此當下才會投三分，否則出手選擇可能會有所不同，他無奈地說：「真的很遺憾，聯盟該嚴肅看待此事。」

攻下50分的士東則是到了賽後記者會才知道輸1分，並露出難以置信的面容問身旁的隊友。

不只計分板有誤，總經理哈孝遠指出，最後一波進攻應有短暫停，只是記錄台卻說因挑戰失敗取消，導致無短暫停可佈署最後一波進攻，這跟規章的扣除長暫停有出入，他也呼籲聯盟應做好萬全準備，「如果到了季後賽還狀況百出，那會永遠都吵不完。」

獵鷹勝海神止2連敗

另一場，台鋼獵鷹以91：76擊敗聯盟龍頭高雄海神，中止2連敗。

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