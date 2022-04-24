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2場28助攻0失誤 保羅化身太陽「神」

2022/04/24 05:30

太陽保羅（左）兩役合送28助攻0失誤，創下季後賽新猷。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「控衛之神」保羅昨再秀零失誤完美演出，率太陽114：111踢館鵜鶘，西部頭號種子2勝1負，季後賽首輪領先，36歲CP3也締造聯盟空前紀錄。

太陽灼鵜鶘 再度領先

太陽一哥布克右腿拉傷休兵，老經驗保羅挺身而出，第3戰出賽近40分鐘，包辦28分、14助攻、4籃板、1抄截，第4節頂住客場一面倒噓聲，獨攬19分更重創地主軍心。這是保羅第7次季後賽單場10+助攻、0失誤，已是魔術強森4次加上「大鳥」柏德3次的總和；兩役合送28助攻，也創下季後賽史上連2場0失誤的助攻數新猷，2005至11年待過紐奧良（當時為黃蜂）的保羅說：「很高興我們贏了，這座城市曾給了我很多養分，這是很難應付的場地。」

楊恩致勝球 老鷹開胡

老鷹回家克服第3節16分落後，少主T.楊恩終場前4.4秒致勝拋投，111：110驚險撲滅東霸天熱火，季後賽首輪開胡。23歲楊恩雖然開賽手感欠佳，最後階段接管戰局，拚出兩隊最高24分，另有8助攻、4籃板，尤其讀秒時後場一條龍殺進禁區單打，更助老鷹1分差勝出，避免陷入3連敗絕境，「我毫不懷疑，只要出手，就認為會成功。」包括例行賽、季後賽在內，心臟特強的楊恩勇於執行關鍵一擊，生涯第5回最後10秒內命中超前分。

公牛被狂電 慘輸30分

此外，東岸公牛主場力抗公鹿衛冕軍，攻守失序一路挨轟，前3節落後31分，淪為隊史季後賽最糟，終以81：111慘敗，首輪1勝2負。

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