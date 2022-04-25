T1》何喬登變喬登 飆44分滅鷹

台南獵鷹教練劉孟竹。（台南獵鷹提供）

〔記者吳孟儒／台南報導〕T1聯盟台中葳格太陽昨靠著射手何喬登飆進6顆三分球，拿下生涯新高44分，率隊119：111力退台南台鋼獵鷹，奪得3連勝，讓獵鷹在本季例行賽主場最終戰以敗仗作收。

太陽何喬登（右）昨拿下生涯新高44分。（T1聯盟提供）

三分球數破百 T1第1人

台南獵鷹呂濟而拿下10分。（台南獵鷹提供）

何喬登昨天在第3節一人包辦3顆三分球，拿16分，正是太陽擺脫獵鷹糾纏的關鍵人物之一，而他賽後累計102顆三分球，成為聯盟首位三分球數破百的球員，但他並不看重紀錄，僅強調能幫助球隊贏球才是重點。

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太陽雖本季對獵鷹取得6連勝，但贏得並不輕鬆，儘管曾領先達20分，卻在決勝節最後1分鐘被追到只差6分，何喬登也肯定對手的韌性，「對手在落後時總能不斷追近，這場對兩隊都很重要，很開心我們能贏球。」

拚季後賽 獵鷹不能再輸

例行賽邁入尾聲，除了高雄海神確定搶下第一，其餘5隊都還在為排名衝刺，太陽以18勝9負穩固聯盟第二，除了要拚季後賽優勢，教練卡米諾斯認為，這也是給球員拚戰的最大肯定，「我們季初還在磨合，戰績沒有很理想，但我們表現漸入佳境，也為我們注入信心。」

獵鷹以6勝22負續居墊底，與在前的桃園雲豹有1.5場勝差，想晉級季後賽之後已無輸球本錢，教練劉孟竹說：「很可惜無法贏球，但我們不會放棄，大家都維持同一個信念，接下來剩下兩場比賽，能抓兩場，就不會只抓一場。」

另一場，新北中信特攻以132：119痛宰雲豹，與台啤英熊同為15勝12負，兩隊並列第三。

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