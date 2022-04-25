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「圖」破偶像KD 綠衫軍聽牌

2022/04/25 05:30

塔圖姆（右）昨壓制偶像杜蘭特（左），率塞爾提克聽牌。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕長江後浪推前浪，16歲時曾參加杜蘭特籃球訓練營的塔圖姆，如今攻守壓制兒時偶像，率塞爾提克109：103踢館籃網，3連勝在東部季後賽首輪聽牌。

塔圖姆青少年曾受KD訓練

塔圖姆豪奪39分，27分集中下半場，外加生涯季後賽新高6抄截，另有6助攻、5籃板，這是1976年後綠衫軍首見季後賽「30、5、5、5」達標，全能數據更榮膺聯盟史上第3人，僅次「籃球之神」喬丹、貝瑞，儘管出線在望，24歲明星前鋒不敢輕敵，「我們要好好休息，回看影片、再修正問題。希望能打更好，終結這系列賽。」

塔圖姆精彩表現，足讓退役賢拜「真理」皮爾斯讚嘆，「我認為現階段，他或許超越KD。」慘遭後輩嚴防的杜蘭特，僅得16分、8籃板、8助攻，還有5失誤，首輪深陷低潮，也導致3連敗籃網已無退路，「我想太多了，比賽中猶豫不決。」KD自責太想打出侵略性，反而錯過隊友空檔機會，G4將修正調整，至於B.西蒙斯是否上陣救火？也備受矚目。

暴龍開胡 巴恩斯獲新人王

此外，暴龍西亞卡姆拚出季後賽生涯新高34分，以及8籃板、5助攻，助地主110：102力退七六人，開胡免遭橫掃。巴恩斯爆冷獲本季最佳新秀獎項，也是隊史第3人，傷癒回歸的暴龍前鋒，替補貢獻6分、11籃板。

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