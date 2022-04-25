鋼龍飆11K 悍將慘吞11敗

林益全本季第1分打點，終止悍將連15局未得分窘境。 （記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕味全龍鋼龍先發6局失3分，飆出生涯新高的11次三振，張祐銘演出3安猛打賞，貢獻2分打點，以7：3擊敗富邦悍將，作客3連戰將悍將橫掃出局，富邦開季13戰2勝11敗，已平聯盟最慘紀錄。

味全鋼龍先發6局失3分，飆生涯新高的11次三振，助隊將悍將橫掃出局。（記者林正堃攝）

味全這週4戰3勝，戰績穩坐排名第2，總教練葉君璋指出，不論是攻擊或守備，隊上年輕選手越來越能掌握比賽節奏，雖然之前被樂天桃猿3連勝，選手心態並未受影響，仍然能有穩定表現，特別是在得點圈的打擊沒有讓機會跑掉。

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味全橫掃悍將 穩坐第2

葉君璋指出，目前排名第1的樂天不論是球員的調整狀況或教練團對比賽的掌握，都是各隊最好的，連輸給他們3場輸得心服口服，但也是將來必須突破的關卡。

鋼龍只在3、4局遭遇亂流，被擊出6支安打有4支集中在這2局而失掉3分，每1局都投出三振，並K掉最後3名打者，連2場投出優質先發內容，拿下本季第2勝。

葉君璋指出，鋼龍從去年季末到今年開季狀況都很好，可以說這才是當初網羅他之前所看到的鋼龍，鋼龍不但有球速，變化球也多樣而犀利，6局飆出11次三振並不意外。

悍將調整打線 不見起色

富邦林益全第3局在一、三壘有人時擊出二壘打，追平比數為1：1，林益全本季第1分打點終止富邦連15局未得分，不過，這也是富邦全場唯一的得點圈安打。

富邦昨天打線微調，包括將洋砲霸帝士移防左外野，並沒有得到好的效果，在富邦第3局攻下2分，2：1超前之後，4局上2出局後霸帝士發生接球失誤，讓味全延續攻勢，拿莫.伊漾和張祐銘連續安打也攻下2分，富邦從此沒有再領先過。

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