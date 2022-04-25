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張祐銘猛打賞 總ㄟ讚成熟

2022/04/25 05:30

味全龍張祐銘昨4打數3安，本季首次的猛打賞和單場MVP同時到手。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕味全龍張祐銘一掃開季的低迷狀況，昨天4打數3安打，單場安打數追平之前7場的總和，本季首次的猛打賞和單場MVP同時到手，味全總教練葉君璋也稱許張祐銘心態成熟，不會因為一時打不好而動搖。

4支3獲單場MVP

張祐銘開季前7場比賽只擊出3支安打，打擊率0.136，昨天首打席靠著失誤上壘，跑回味全第1分，之後連3打席安打，打下2分打點，繼去年10月26日再度演出猛打賞，上一次獲選單場MVP則是去年10月2日。

張祐銘表示，感謝教練團對他的信心，持續給予上場的機會，也給他很多打擊上的提點，雖然之前沒有打好，心情上並沒有受到什麼影響，還是專注在確實擊球，把握自己能把握的部分。

張祐銘表示，富邦先發投手威迪茲球速很快（昨天最快155公里），第1支安打有點幸運，之後改設定變化球攻擊，能夠再連續安打，心情放鬆不少。

葉君璋指出，張祐銘的運動能力雖然沒有像郭天信那麼突出，但是打擊、守備各方面都有不錯的水準，特別是心態夠成熟，即使打不好也不會受到影響而亂了步調，是他可以很快走出低潮的主因。

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