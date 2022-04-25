謝國城盃》桃園5連霸夢碎 北市奪隊史第6冠

台北市第6度奪得謝國城盃冠軍。（棒協提供）

廖芫豎完投6局失1分

〔記者林宥辰／綜合報導〕謝國城盃全國少棒賽冠軍戰，昨由台北市（福林國小）和桃園市（中平國小）交手。台北市隊廖芫豎用81球完投6局、失1分，捕手曾乙喆2分打點安打幫球隊先馳得點，終場3：1擊敗尋求5連霸的桃園市，拿到台北市隊史第6冠，且奪得挑戰威廉波特少棒的門票，下一步先挑戰亞太區代表權。

台北市隊上回奪冠是2017年，當時是東園國小代表，福林國小上次謝國城盃封王則已是2000年（民國89年），台北市隊總教練章子健說：「我們一直練習的目標就是這個，雖然（因疫情）不見得能夠出國，但這是我們的紀錄。」

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廖芫豎前2局和桃園中平先發投手黃字泫都表現優異，但黃字泫因前場用球數關係，3局退場，台北市趁著接替的投手陳建宏不穩，廖芫豎、沈立宸和曾乙喆連3棒敲安，其中曾乙喆的長打帶有2分打點。

曾乙喆此役2打數2敲安、打擊率6成67，奪打擊獎和MVP。他說，從兩星期前的硬式聯賽以來，手感都維持不錯，關鍵的那支打出去以為會被接殺，結果安打很高興。

和5連霸失之交臂，桃園市總教練李國強認為球員已經盡力：「我們也將士用命，結果沒有很好，那就要繼續加油，接下來小馬選拔賽再扳回來。」

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