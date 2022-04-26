記分板出包 T1認錯 將懲處賽務

對於T1聯盟的解釋，英熊總經理哈孝遠表示，球隊坦然接受結果。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤英熊和桃園雲豹上週六在和平籃球館交手，終場前10秒25卻發生計分板分數有誤情況，英熊實際上僅落後1分，現場計分板卻顯示落後3分，引發爭議。昨聯盟公告指出，由於當下記錄台人員未能確認得分者，而發生比數延宕輸入狀況，聯盟坦承疏失，將對相關人員進行懲處。

受到疫情影響，雲豹上週把主場從桃園中原大學移到和平籃球館，於週六和英熊交手。兩隊一路激戰也打得火藥味十足，最後關頭卻因計分板分數誤植，加上記錄台和英熊教練溝通有誤，導致英熊沒能順利喊暫停，失去最後佈署的機會。

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聯盟昨公告，由於和平館大錶儀器操作球隊總得分方式跟原主場中原大學不同，主場記錄台人員第一時間無法確認得分者，延宕輸入比數。至於英熊沒能順利喊暫停一事，聯盟表示，當下已告知英熊教練團尚有一次短暫停，但現場過於吵雜，並不確定對方是否收到訊息。

避免季後賽出亂子 英熊籲聯盟做好準備

聯盟強調，將加強主場記錄台人員教育訓練，並對該場次主場記錄台及聯盟賽務相關人等進行懲處。

對於聯盟的解釋，英熊總經理哈孝遠表示，球隊坦然接受結果，並未感到不平，但也期盼藉由這場比賽來提醒聯盟，針對記錄台等細節做好準備，「季後賽也快開始了，屆時可能仍有類似混亂情況，盼聯盟能盡早做好準備，減少爭議。」

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