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皆贏超過20分 熱火、公鹿聽牌

2022/04/26 05:30

「字母哥」亞德托昆波昨砍32分，率公鹿聽牌。（歐新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA季後賽G4，東部強權熱火和公鹿當家球星巴特勒與亞德托昆波同日發威，皆率隊用20分以上的大勝，取得系列賽3：1的聽牌優勢。

字母哥飆32分

上季FMVP公鹿「字母哥」亞德托昆波以5成的投籃命中率，豪取32分、17籃板和7助攻，帶領球隊119：95擊敗公牛，生涯第五度在季後賽單場至少拿下30分、15籃板和5助攻，史上僅次於詹姆斯的6次。

公鹿二當家米德爾頓膝內側副韌帶扭傷缺陣，替補後衛G.艾倫扮演奇兵，全場上陣28分鐘，三分球7投6中，貢獻生涯季後賽新高27分，且近2戰三分球總計14投11中，手感火燙，成為球隊在客場2連勝聽牌的關鍵人物。

公牛連2場兵敗如山倒，寫下NBA史上首支連續3場（跨季）主場輸分超過20分的難堪紀錄。公牛上一次在主場打季後賽是在2017年，當時首輪G6慘敗22分。

熱火先發5人得分上雙

東部龍頭熱火當家球星巴特勒轟下全場最高36分、10籃板，先發五人得分皆達雙位數，終場110：86大勝老鷹，G5有望在主場晉級次輪。

主控羅利左腿疼痛缺陣，但熱火攻勢仍行雲流水，上半場還寫下隊史季後賽首度半場0失誤的紀錄，同時後防也牢不可破，全場只讓老鷹球星T.楊恩出手11次，拿下9分。巴特勒回應，「客場比賽並不容易，但我們攻守皆打出侵略性，每個球員都勇於出手，才能贏球。」

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