全大運競技體操》生涯40金 麥劉締造障礙

麥劉湘涵（運促會提供）

唐嘉鴻2連霸 麥劉6連后

唐嘉鴻（運促會提供）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕111年全國大專校院運動會昨天進行競技體操個人全能決賽，台灣師大包辦公開男、女子組金牌，唐嘉鴻完成2連霸，麥劉湘涵則締造6連后，生涯第40面金牌到手，締造無人能及的「麥劉障礙」。

全大運5月7日於國立體育大學開幕，但競技體操率先登場，東京奧運國手唐嘉鴻上週六助台師大奪成隊2連霸，昨在個人全能決賽登場，他以82.102分力壓群雄摘金。

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唐嘉鴻認為，整體表現並未達最佳，特別是在拿手的單槓項目因不適應器材，而下修成套動作難度，也讓他體認到這是出征國際賽前得盡快修正的問題，「畢竟出國也會碰到類似狀況，得跟教練翁士航討論，想好配套措施。」

透過全大運發現問題，目標提升6個項目的穩定度，及單槓新成套動作的流暢度和細節，唐嘉鴻期許能用更好的狀態迎接週末的亞運國手選拔賽，並在亞錦賽、成都世大運及杭州亞運繳出佳績。

至於資深女將麥劉湘涵生涯第12度參賽，在個人全能決賽繳出技壓群雌的49.435分，雖今天單項決賽還有機會堆高金牌紀錄，但她謹記翁士航說過的話，「勇於挑戰自己，比前一天的自己更進步才是重點。」她相信盡全力發揮，自然會收到好成果。

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