晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

力阻最爛紀錄 悍將大換陣

2022/04/26 05:30

悍將今推陳仕朋先發對桃猿，全力搶勝力阻改寫中職開季前14場最差戰績。 （資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將今天在桃園對樂天桃猿，不論敗或和都創下中職開季前14場最差戰績，球團昨把霸帝士等5位主力球員下放二軍，寄望藉由罕見的大幅異動展現新氣象，並期待陳仕朋暌違600天後再對樂天拿到勝投，成為球隊今年第1位勝場開張的先發投手。

富邦悍將投打守墊底數據

今對桃猿敗或和 將創開季前14場最差戰績

富邦開季2勝11敗、勝率1成54，追平前身俊國熊1994年前13場僅拿2勝的中職紀錄，今天敗或和各是2勝12敗或2勝11敗1和，都超越1994年俊國熊與1998年兄弟象共同保持的3勝11敗、勝率0.214，改寫中職開季前14場最差戰績。

下放5人 註冊洋投優瑪

富邦先發投手本季0勝8敗，比1994年俊國、1998年兄弟同期起碼有1勝還慘，由於19日因雨延賽調整輪值，陳仕朋表定先發從前天改到今天，去年2勝12敗的他要力阻球隊今天以2勝12敗破中職紀錄，前次對樂天拿勝投是前年8月23日的生涯首場完封。

富邦昨把霸帝士、王勝偉、蔣智賢、陽耀勳、岳少華降二軍，並註冊第4位洋將優瑪，今天賽前可能把王苡丞、王詩聰、董子恩、陳真叫上一軍，前3人本季二軍打擊率都超過4成，陳真包辦二軍開季僅有的2轟。

盼陳仕朋取勝 對決黃子鵬

這波球員異動比較特別的是，霸帝士本季9分打點是富邦最多，在全聯盟排第5名，蔣智賢6分打點與申皓瑋並列富邦次多，陽耀勳是富邦開季僅有2位單場MVP的其中1人，王勝偉本季守游擊55局是富邦最多，岳少華投7.1局是牛棚最多且防禦率僅1.23。

桃猿黃子鵬今天尋求先發2連勝，上週對獅隊投8局僅掉1分，拿下本季首勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。