力阻最爛紀錄 悍將大換陣

悍將今推陳仕朋先發對桃猿，全力搶勝力阻改寫中職開季前14場最差戰績。 （資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將今天在桃園對樂天桃猿，不論敗或和都創下中職開季前14場最差戰績，球團昨把霸帝士等5位主力球員下放二軍，寄望藉由罕見的大幅異動展現新氣象，並期待陳仕朋暌違600天後再對樂天拿到勝投，成為球隊今年第1位勝場開張的先發投手。

富邦悍將投打守墊底數據

今對桃猿敗或和 將創開季前14場最差戰績

富邦開季2勝11敗、勝率1成54，追平前身俊國熊1994年前13場僅拿2勝的中職紀錄，今天敗或和各是2勝12敗或2勝11敗1和，都超越1994年俊國熊與1998年兄弟象共同保持的3勝11敗、勝率0.214，改寫中職開季前14場最差戰績。

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下放5人 註冊洋投優瑪

富邦先發投手本季0勝8敗，比1994年俊國、1998年兄弟同期起碼有1勝還慘，由於19日因雨延賽調整輪值，陳仕朋表定先發從前天改到今天，去年2勝12敗的他要力阻球隊今天以2勝12敗破中職紀錄，前次對樂天拿勝投是前年8月23日的生涯首場完封。

富邦昨把霸帝士、王勝偉、蔣智賢、陽耀勳、岳少華降二軍，並註冊第4位洋將優瑪，今天賽前可能把王苡丞、王詩聰、董子恩、陳真叫上一軍，前3人本季二軍打擊率都超過4成，陳真包辦二軍開季僅有的2轟。

盼陳仕朋取勝 對決黃子鵬

這波球員異動比較特別的是，霸帝士本季9分打點是富邦最多，在全聯盟排第5名，蔣智賢6分打點與申皓瑋並列富邦次多，陽耀勳是富邦開季僅有2位單場MVP的其中1人，王勝偉本季守游擊55局是富邦最多，岳少華投7.1局是牛棚最多且防禦率僅1.23。

桃猿黃子鵬今天尋求先發2連勝，上週對獅隊投8局僅掉1分，拿下本季首勝。

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