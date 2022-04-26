開季前13場最差2隊比一比 悍將輸很大

史上前13戰最慘兩隊比較

前13場最差紀錄 高懸近30年

站在中職球隊演變史的角度，開季前13場最差戰績經過將近30年，又被同1支球隊追平甚至可能改寫，即便1994年俊國熊（富邦悍將前身）的資源相對有限，整體環境也遠遠不比現在，比賽內容卻小勝2022年的富邦悍將。

比較攻守數據，俊國當年的打擊率、全壘打、打點、得分等主要進攻數據都比富邦今年好，守備率、失誤都不是全聯盟最差，同樣有洋砲助陣，詹姆士打擊率0.306、全壘打2發、打點7分也比霸帝士打擊率0.222、全壘打1發、打點9分全面。

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富邦有3場是1分差，1勝2敗雖優於俊國1勝5敗，但俊國將近一半的比賽是1分輸贏，比賽沒結束都有贏球機會；富邦另1個問題是先失分1勝9敗比俊國1勝5敗差，在已賽13場中佔10場，球迷只要看到對手先得分，就有八成機率要迎接富邦輸球。

富邦今年只有5場曾經領先，在已賽13場約佔4成，且有4場最終仍被逆轉，俊國多達9場曾經領先，比例高達70％，即便戰績2勝7敗雖也不理想，至少過程中會有拉鋸，能與對手纏鬥下去。

1994年俊國熊 最高月薪15萬

差距最大的是薪資結構，當年中職月薪最高是味全龍黃平洋24萬元，才打第2年的俊國還沒出現20萬元級，最高薪是黃忠義從12萬調升至15萬元，富邦光是付給江少慶的月薪，就能讓俊國先發9人打1個月，球團對此最有感的應是時任台體大總教練的領隊林華韋。

（記者徐正揚）

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