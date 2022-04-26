味全開箱新洋砲 本週「主」攻首位

味全龍今起在天母主場迎接4連戰，將開箱新洋砲龍德力，力拚重返龍頭。 （資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍上週橫掃富邦悍將，今起在主場天母迎接4連戰，對上統一獅和中信兄弟。本週打線多添新洋砲龍德力開箱助陣，為絕好調的打擊狀態錦上添花，力拚4月5日以來重返上半季龍頭，續寫「神龍奇蹟」。

中職得點圈打擊率排名

得點圈打擊率 全聯盟第一

龍隊去年升一軍上半季繳了不少學費，戰績22勝36敗2和，勝率僅3成79，才過1年已成各隊不敢大意的強敵，目前以勝差2場緊咬龍頭樂天桃猿，本季好調主因是關鍵時刻心臟特大顆，即便團隊打擊率2成45排倒數第2，得點圈打擊率卻高達3成33，高居全聯盟第一，得分效率驚人。

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今起天母4連戰 開箱龍德力

總教練葉君璋也說，感覺今年選手能掌握比賽節奏，在得點圈打擊有不同的表現，希望能繼續保持。本週味全可望叫上新洋砲龍德力，他在二軍內、外野兼修，加上有鎮守游擊的實力，將是龍隊一大活棋。

味全本週要攻上龍頭，進攻火力要掩護投手戰力，本季先發輪值防禦率3.98，全聯盟只比悍將優。今日先發的郭郁政上週對中信兄弟先發4局掉8分，本季防禦率9.00。

值得一提的是，龍隊本季喜歡當「客人」，客場戰績8勝3敗，在主場天母卻是0勝3敗，尚未開胡，今在主場對完獅隊後，明起繼續迎接對兄弟的3連戰，龍隊必須找回上季在天母勝率破5成的好戰績。

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