台鋼明公布球探 獵才起跑

台鋼集團日前遞交經營計劃書，中職明審核加盟案，預計可順利通過。（資料照，台鋼集團提供）

〔記者吳清正／台北報導〕中職明天將召開常務理事會審核台鋼雄鷹加盟申請案，預期可順利通過，正式成為中職第六隊。台鋼領隊劉東洋表示，明天將先公布球探部門人員，展開季中選秀會的前置作業，也開始接觸近年來被釋出的球員，人選首重態度。

台鋼雄鷹重大行事曆

週三可望通過加盟審核

台鋼在明年參加二軍賽事之前，選手來源除了季中選秀會和季後的擴編選秀會，另外就是從被釋出球員中尋找可用之兵。劉東洋表示，預定6月舉辦自辦測試會，發掘更多有潛力的選手，而釋出球員方面，台鋼特別注重球員的態度，因此會先向球團了解該選手離開球隊的原因，如果是單純的戰力考量，再觀察球員訓練和比賽的近況，希望找到能帶領年輕選手的球員。

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而不論是選秀會或尋找被釋出球員，都需要球探部門提供資料，劉東洋表示，明天就會公布球探人選，以利及早進行前置作業。

據了解，台鋼的球探部門包括中職競技組副組長林聿文和前兄弟象捕手鄭漢禮，兩人都有擔任台灣隊情蒐工作的經驗，其中鄭漢禮已經在成棒春季聯賽觀察業餘選手，林聿文也將在近日內報到。

此外，2019年成軍的味全龍，在參加二軍賽事前曾參加冬盟，但因疫情影響，冬盟2020年起停辦，目前也沒有復辦的跡象，台鋼將規劃替代方案，讓選手有磨練的機會。

劉東洋表示，味全參加冬盟對於選手增加比賽比賽經驗，提早適應職棒的強度，以及教練團透過實戰更了解選手的特性，都很有幫助。

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