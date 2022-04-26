晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

大谷換造型來勁 雙安報到

2022/04/26 05:30

天使隊大谷翔平昨演出本季第3次單場雙安。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕天使隊大谷翔平昨天嘗試復古造型，穿著高吊襪亮相，相隔3場14打席再敲安打，本季第3次單場雙安，助隊以7：6險勝金鶯隊，中止2連敗，新隊友布雷德利笑說，大谷應該要多以這種造型上場。

大谷擔任開路先鋒指定打擊，他把襪子拉高到膝蓋下方，老派造型獲得總教練梅登稱讚，「我覺得很適合他，雖然看起來身高比較矮，能再看到這種造型令人開心。」大谷在第4、5打席都敲安，首局也選四壞上壘，單場4打數三度上壘，扮演稱職的開路先鋒。

這場代班天使終結者的布雷德利，跟大谷翔平一樣穿著高吊襪，最終奪下本季首次救援成功。他說，「我有跟翔平說，未來要多這樣穿。」布雷德利今年從費城人轉戰天使隊，首次跟大谷同隊就徹底愛上這名隊友，賽前還有個跟他擁抱的例行習慣。

布雷德利表示，「很棒吧？在更衣室裡，我很喜歡坐在他旁邊，可以跟他聊很多事情，彼此了解後，現在也變成我的好朋友了。」

大谷相隔3場敲安，但已連續7場沒有全壘打，目前出賽16場敲3轟，打擊率2成24，狀況不算完全回溫。梅登認為，剩下找回自信而已，大谷是很棒的選手，只要保持自信，棒子會更熱，感覺應該快了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。