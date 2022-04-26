大谷換造型來勁 雙安報到

天使隊大谷翔平昨演出本季第3次單場雙安。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕天使隊大谷翔平昨天嘗試復古造型，穿著高吊襪亮相，相隔3場14打席再敲安打，本季第3次單場雙安，助隊以7：6險勝金鶯隊，中止2連敗，新隊友布雷德利笑說，大谷應該要多以這種造型上場。

大谷擔任開路先鋒指定打擊，他把襪子拉高到膝蓋下方，老派造型獲得總教練梅登稱讚，「我覺得很適合他，雖然看起來身高比較矮，能再看到這種造型令人開心。」大谷在第4、5打席都敲安，首局也選四壞上壘，單場4打數三度上壘，扮演稱職的開路先鋒。

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這場代班天使終結者的布雷德利，跟大谷翔平一樣穿著高吊襪，最終奪下本季首次救援成功。他說，「我有跟翔平說，未來要多這樣穿。」布雷德利今年從費城人轉戰天使隊，首次跟大谷同隊就徹底愛上這名隊友，賽前還有個跟他擁抱的例行習慣。

布雷德利表示，「很棒吧？在更衣室裡，我很喜歡坐在他旁邊，可以跟他聊很多事情，彼此了解後，現在也變成我的好朋友了。」

大谷相隔3場敲安，但已連續7場沒有全壘打，目前出賽16場敲3轟，打擊率2成24，狀況不算完全回溫。梅登認為，剩下找回自信而已，大谷是很棒的選手，只要保持自信，棒子會更熱，感覺應該快了。

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