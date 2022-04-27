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悍將掙扎無效 史上最慘開季

2022/04/27 05:30

悍將變陣求勝未果，寫下中職開季最慘紀錄，新帥丘昌榮（右一）和首席教練黃泰龍（右二）賽後表情凝重。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕富邦悍將昨以3：5敗給聯盟龍頭樂天桃猿，戰績2勝12敗，改寫中職開季前14戰最差戰績，但展現出韌性，兩度追平比數，桃猿總教練曾豪駒坦言，比賽中看到對方氣勢和之前大不同。

兩度追平仍敗 吞2勝12敗

悍將前天大幅走馬換將，昨上一軍的4位野手高孝儀、王苡丞、董子恩和莊韋恩都是本季首度先發。悍將先發投手陳仕朋首局就掉2分，但悍將3局上馬上有所回應，于森旭擊出陽春砲，莊韋恩、王正棠安打，再靠張進德野手選擇追平。

猿隊3局下再攻1分，悍將也能再次靠申皓瑋和于森旭安打扳平。不過，猿隊成晉7局從悍將洋投優瑪手中擊出超前分安打，這回悍將氣力放盡，無力回天。

變陣展現拚勁 獲對手肯定

悍將創史上最慘開季，原紀錄是1994年俊國熊與1998年兄弟象共同保持的3勝11敗、勝率0.214，總教練丘昌榮賽後說：「球員已經很努力，年輕球員也都表現不錯。優瑪被成晉打的那球，其實位置也不差，但棒球就是這樣。」

悍將昨兩度下達觸擊戰術都成功，也運用打帶跑戰術，丘總說，現有陣容球員偏向速度型，有較多作戰空間。

猿隊黃子鵬（右）先發7局奪勝投，賽後熊抱林立慶祝。（記者林正堃攝）

猿隊推出本土強投黃子鵬出戰，繳出7局失3分的優質先發，但整場打得辛苦，曾豪駒說：「黃子鵬投得不差，但對方一開始掌握他的球路，發現對方攻擊策略後，及時改變才有效壓制。」

曾豪駒坦言，「有感受到悍將戰術積極、企圖心很強，我們則在跑壘時犯下被牽制出局的失誤，專注度不夠，還要再加強。」

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