第7局兩聲嘆 不掩郭郁政精彩

〔記者吳清正／台北報導〕郭郁政昨力投生涯新高的6.2局無失分、無安打，率味全龍以7：1大勝統一獅，拿下4連勝，穩坐排名第2。

龍隊郭郁政先發6.2局未被獅隊敲出安打，獲選單場MVP。（記者王藝菘攝）

郭郁政一開賽連續解決19名打者，第7局1出局後對林靖凱投出四壞球，完全比賽破功，對下一棒林子豪第1球又是壞球，味全喊出暫停，安撫他的心情，郭郁政雖然三振林子豪，卻又連投2次四壞球形成滿壘，味全起用林逸達中繼，以三振化解危機。

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開賽鎖獅 連續解決19人

郭郁政雖然和完全比賽、無安打比賽擦身而過，仍獲得本季首勝和第1次單場MVP。他賽後表示，從小到大第一次投到第7局還沒有被上壘，因為專注在投球，也沒有去看記分板，雖然5局過後隊友在休息室都離他遠遠的，一時之間也搞不清楚發生什麼事，直到第7局四壞球被上壘後，教練叫暫停才知道原本是完全比賽的狀態。

郭郁政生涯最多單場投93球，昨則是投90球退場。他表示，第7局被上壘後很想把那局投完，解決自己造成的滿壘危機，無奈真的沒力了，只能交給後援投手。

他也表示，策略是投給打者打，再靠隊友守備幫忙，用最少的球數拿下出局數，前6局都能有效執行，只用67球就解決18名打者，可惜第7局投不進好球帶，必須再加強續航力，希望投球數、局數都能再突破。

味全總教練葉君璋表示，郭郁政不論是球速、變化球和控球都非常到位，捕手吉力吉撈．鞏冠的配球引導也非常關鍵，不過第7局郭郁政體力明顯下滑。

吉力吉撈．鞏冠猛打賞。（記者王藝菘攝）

郭天信繳出猛打賞表現。（記者王藝菘攝）

龍取17安 先發9人全安打

郭郁政退場後，味全仍有機會演出中職史上第1場接力無安打比賽，葉君璋表示，後援投手壓力很大，第8局陳冠偉就因此有些走樣，先投出四壞球，再被敲2安失分。

味全先發9人全員安打，共擊出17安，郭天信和吉力吉撈演出3安猛打賞。

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