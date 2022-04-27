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自由日日shoot》洋將歸化門檻高 男籃流失競爭力

2022/04/27 05:30

男籃歸化球員卡關，目前僅阿提諾在役。（資料照）

立委籲修法 推企業認養

〔記者梁偉銘／台北報導〕民進黨立委莊瑞雄昨舉行「台籃引擎發動-確立外籍球員歸化制度」記者會，直指台灣誘因不足，加上現行居留時間限制等隱憂，導致外籍球員歸化卡關，他呼籲盡快修法降低門檻、建立企業認養制度，讓台灣籃球保有國際競爭力。

亞洲各國爭搶歸化球員

台灣男籃自2013年「護國神Ｑ」戴維斯歸化後，直到去年底才再迎來新生力軍「白色巨塔」阿提諾，甫任籃協顧問的莊瑞雄指出，球員歸化是近年亞洲籃壇大勢所趨，先前空檔期間並非沒有優秀人選，而是缺乏成熟具體制度，來引導有意歸化、條件也適合國家隊的球員申請，導致不斷錯過優秀對象，令廣大球迷「望洋興嘆」。

已研擬放寬居留年限

體育署副署長林哲宏回應，3月已邀集相關部會、協會討論，持續推動法規鬆綁，球員要歸化依據《國籍法》，該法規定較嚴格，需連續5年合法居留183天以上，內政部已在研擬高級專業人才歸化，盼從5年放寬至2年。

內政部戶政司長林清淇則表示，適度降低歸化門檻，確實有利爭取國際人才，已把相關修法草案送行政院審查。

籃協秘書長李雲翔指出，除了SBL，國內現有兩大職籃聯盟良性競爭，優質洋將的人選更多，待體育署歸化政策制度化之後，協會將召集國內各聯盟和球團，共同討論歸化球員特殊名額，希望擴增以利國家隊針對不同國際賽事需求，挑選合適即戰力出擊。

此外，歸化球員薪資部份，目前仍由體育署專門預算支付，外加在台為職業球團效力的收入，籃協希望更多企業補助認養，增加籌碼吸引「新台灣人」加盟。

李雲翔說，這樣可以節省國庫開銷，球團也能留住搶手的熱門洋將，長期合作有助戰力整合，達到雙贏成效。

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