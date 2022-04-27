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豪門籃網買單 綠衫軍橫掃晉次輪

2022/04/27 05:30

季前被視為奪冠熱門的籃網，季後賽首輪出局，砍39分的杜蘭特無力回天。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕杜蘭特昨在背水一戰攻下39分，但決勝節關鍵時刻2罰1中，錯失追近比分機會，籃網終場112：116落敗，成為本季首支在系列賽遭4戰橫掃的球隊，塞爾提克則率先挺進東部次輪。

塞爾提克4勝橫掃籃網晉級次輪，攻下全隊最高29分的塔圖姆（高舉雙手）好嗨。（歐新社）

季後賽首輪OUT

杜蘭特、厄文頭一遭

季前被視為奪冠熱門的籃網，卻是雷聲大雨點小，「三巨頭」各有狀況，從一度高居東部龍頭，到季末戰績拉警報。儘管波折不斷，籃網還是挺進季後賽，但攻守表現不如塞爾提克，也難逃被橫掃的命運，杜蘭特、厄文更是生涯首度在季後賽首輪提前出局。

杜蘭特承認，球員變動和傷病確實影響球隊表現，但塞爾提克在各方面都表現得比籃網更好，而他也強調，儘管球隊組豪華陣容沒能收到好效果，但過去的事情已無需後悔，應著眼未來如何進步。

至於下季可跳出合約的厄文則表示，雖失利令人沮喪，但他願意續留籃網，「我不打算到其他地方，而是將這次失敗當成激勵自己的動力。」

塞爾提克一哥塔圖姆昨在第4節犯滿退場，仍攻下全隊最高29分，J.布朗進帳22分，領軍完成隊史第8度在系列賽橫掃對手，次輪將對上公鹿和公牛的勝方。

七六人連輸2場

晉級卡關

另一場，力拚晉級的七六人卻始終差關鍵一勝，昨以88：103輸給暴龍，在東部首輪拿下3連勝後連輸2場，但NBA史上從未有3：0被翻盤的紀錄，恩比德也自信表示，不需過度擔心，「我們會拿出更好的表現去搶下勝利。」

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