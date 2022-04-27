全大運》唐嘉鴻5金2銀 教練還不滿意

「亞洲貓王」唐嘉鴻在全大運競技體操公開男子組狂掃5金、2銀。（運促會提供）

〔記者林岳甫／桃園報導〕曾被教練翁士航形容「擁有法拉利引擎、卻只有小綿羊身軀」的台師大名將唐嘉鴻，昨在全大運競技體操公開男子組橫掃5金、2銀，但翁士航仍不滿意，要繼續當「改車師傅」，持續強化愛徒身體素質，提升競爭力。

唐嘉鴻昨搶下地板、吊環、單槓金牌及跳馬、雙槓銀牌，加上日前團體、全能金牌，成為全大運最大贏家，只是他和翁士航都不滿意。

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過去因傷所困，唐嘉鴻進入台師大後，透過科學化訓練提升身體素質並降低受傷風險。只是隨著技術提升，他的身體也要同步進化，才能表現得更穩定。

持續改裝計畫 瞄準亞運

翁士航表示：「嘉鴻水準想往上，身體需再改裝，就像車子換新汽缸一樣，才能避免受傷，我預計讓他在暑假期間把身體素質拉至另一巔峰，瞄準亞運。」

結束全大運後，唐嘉鴻雖然已靠著保障名額取得杭州亞運及亞錦賽國手資格，週末仍會南下國訓中心參加國手選拔賽，屆時要提升單槓的難度，盼能把動作做到完美，增添出征國際賽的信心。

女子組部分，輔大東奧國手丁華恬摘下高低槓、平衡木雙金；制霸多年的台師大麥劉湘涵收下地板金牌，生涯41金入袋，持續堆高「麥劉障礙」。

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