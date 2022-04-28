晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

自由日日Shoot》6人篩陽 急煞龍象戰

2022/04/28 05:30

原訂昨在天母球場舉行的中信兄弟與味全龍之戰，龍隊6名隊職員賽前快篩出現陽性反應，聯盟緊急決定延賽。（記者陳志曲攝）

味全有「疫」狀 龍象戰預防性延賽

〔記者龔乃玠／台北報導〕疫情變化萬千，為確保賽季不受影響，中職聯盟微調19日公告的防疫措施，特別是1人確診該球場就暫停比賽3日規定，修正為被匡列的接觸者超過14人才延賽。會長蔡其昌坦言，疫情變動有點快，聯盟動態配合指揮中心。

聯盟在19日才公布防疫措施，若球場工作核心區內有1名隊職員和工作人員確診，該球場應暫停比賽3日，若照此規定，味全今有確診者就必須將今、明天母球場延賽，長期實施可能影響賽季運作。

聯盟急應變 匡列至少15人再延

蔡其昌表示，大原則是看味全疫調狀況多嚴重，如果球團告訴聯盟被匡列的密切接觸者至少15人，那就會延賽，直到全隊被匡列在14人以內再復賽。密切接觸者定義為跟確診者同住、共餐，沒戴口罩近距離講話超過15分鐘。

一旦疫情擴散、被匡列球員增加，球隊戰力有不足以出賽的可能，日職有特殊規則「特例2022」方便球隊調度，若有接觸者遭下放，不需等10天就能回一軍。由於台灣接觸者居家隔離改成「3+4」，中職也端出跟日職相似的規則。

蔡其昌指出，目前CDC規定接觸者的居家隔離是3天，第4天快篩陰性就可恢復正常，「這樣的隔離不算下二軍。」意即接觸者不需等待10天才能回一軍。

與病毒共存 中職動態具指標意義

中職昨在常務理事會也告知各隊新規範，球員除了場上比賽、室內練球，一律都要戴上口罩。蔡其昌坦言，目前狀況跟去年不太一樣，以前沒疫苗、病毒比較毒，「現在都是輕症，我們會趕快把規則釐清，跟CDC詢問、調整。」

短短幾天，國內疫情變化迅速，中職19日訂的防疫措施顯然已經不符實際，昨龍象戰尚未確認確診與否，採行預防性延賽，雖有其考量，但長期來看，賽季是否會打打停停、球員難調整，球賽不易聚焦，一旦過多不確定性，就會讓球迷望之卻步，減少進場。

聯盟和球團應更機動應戰，未來面對瞬息萬變的疫情適切、適度反應，隊職員尤應落實防疫指引，並有內部獎懲制度，甚至是否應討論相關人員快篩的頻率，在全民逐步走向與病毒共存的疫情新生活下，國內職業運動指標的中華職棒維持正常運作、比賽如期進行，有其穩定社會的重要性。

中職防疫規範 4/19與最新版本比較

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。