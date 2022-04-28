自由日日Shoot》6人篩陽 急煞龍象戰

原訂昨在天母球場舉行的中信兄弟與味全龍之戰，龍隊6名隊職員賽前快篩出現陽性反應，聯盟緊急決定延賽。（記者陳志曲攝）

味全有「疫」狀 龍象戰預防性延賽

〔記者龔乃玠／台北報導〕疫情變化萬千，為確保賽季不受影響，中職聯盟微調19日公告的防疫措施，特別是1人確診該球場就暫停比賽3日規定，修正為被匡列的接觸者超過14人才延賽。會長蔡其昌坦言，疫情變動有點快，聯盟動態配合指揮中心。

聯盟在19日才公布防疫措施，若球場工作核心區內有1名隊職員和工作人員確診，該球場應暫停比賽3日，若照此規定，味全今有確診者就必須將今、明天母球場延賽，長期實施可能影響賽季運作。

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聯盟急應變 匡列至少15人再延

蔡其昌表示，大原則是看味全疫調狀況多嚴重，如果球團告訴聯盟被匡列的密切接觸者至少15人，那就會延賽，直到全隊被匡列在14人以內再復賽。密切接觸者定義為跟確診者同住、共餐，沒戴口罩近距離講話超過15分鐘。

一旦疫情擴散、被匡列球員增加，球隊戰力有不足以出賽的可能，日職有特殊規則「特例2022」方便球隊調度，若有接觸者遭下放，不需等10天就能回一軍。由於台灣接觸者居家隔離改成「3+4」，中職也端出跟日職相似的規則。

蔡其昌指出，目前CDC規定接觸者的居家隔離是3天，第4天快篩陰性就可恢復正常，「這樣的隔離不算下二軍。」意即接觸者不需等待10天才能回一軍。

與病毒共存 中職動態具指標意義

中職昨在常務理事會也告知各隊新規範，球員除了場上比賽、室內練球，一律都要戴上口罩。蔡其昌坦言，目前狀況跟去年不太一樣，以前沒疫苗、病毒比較毒，「現在都是輕症，我們會趕快把規則釐清，跟CDC詢問、調整。」

短短幾天，國內疫情變化迅速，中職19日訂的防疫措施顯然已經不符實際，昨龍象戰尚未確認確診與否，採行預防性延賽，雖有其考量，但長期來看，賽季是否會打打停停、球員難調整，球賽不易聚焦，一旦過多不確定性，就會讓球迷望之卻步，減少進場。

聯盟和球團應更機動應戰，未來面對瞬息萬變的疫情適切、適度反應，隊職員尤應落實防疫指引，並有內部獎懲制度，甚至是否應討論相關人員快篩的頻率，在全民逐步走向與病毒共存的疫情新生活下，國內職業運動指標的中華職棒維持正常運作、比賽如期進行，有其穩定社會的重要性。

中職防疫規範 4/19與最新版本比較

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