自由日日Shoot》一夜激戰龍 獅今緊急快篩

〔記者林宥辰／台北報導〕昨原訂天母球場將進行龍象大戰，賽前味全龍隊傳出有6位隊職員快篩呈現陽性，聯盟依照防疫應變計畫，緊急宣告延賽，也是中職本季首度因疫情延賽。

兄弟張志豪昨在球隊巴士上快篩。（記者陳志曲攝）

龍隊表示，已依聯盟防疫應變計畫，通知衛生單位安排PCR檢測，在結果出爐前將暫停賽事。據了解，龍隊6位快篩陽性的隊職員包含防護員及球員，聯盟昨也同步要求所有球團都進行隊職員快篩。

請繼續往下閱讀...

龍等PCR 今明兩戰未卜

龍隊領隊始終未出面說明球隊狀況，僅由公關於媒體群組貼出公告：【...基於個人隱私，未能透露進一步人員背景細節..】。不過，昨原本將先發出戰的林子昱也未順延至今天，提前決定改由陳明軒近5年生涯以來、也是轉隊味全後首先發，而且原訂本週也扛一場先發的王維中以及上週對兄弟中繼兩戰都無失分的左投劉昱言，竟都被下放二軍，球團面對媒體查證下放原因也都未說明，導致外界議論紛紛。

兄弟教頭林威助昨快篩陰性。（中信兄弟提供）

龍隊昨賽前練球後就返回宿舍，球場進行環境清消；客隊中信兄弟隊則是抵達球場途中得知延賽消息，全隊都未進入球場，在球隊大巴士上進行一次快篩後確認皆為陰性，全隊又返回飯店。至於，前晚在天母球場和味全龍交手的統一獅昨雖休兵，由於龍隊有隊職員快篩陽性，獅隊球團隨即要求全隊留宿飯店不得外出，並緊急添購快篩劑，今天寄達飯店將立即進快篩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法