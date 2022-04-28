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游擊區送分 悍將墊高慘紀錄

2022/04/28 05:30

悍將5連敗，捕手林琨笙（右一）退場時安慰失誤丟分的游擊手莊韋恩。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕富邦悍將游擊防區彷彿失了魂，換誰都失守，莊韋恩昨守游擊單場出現2次失誤，其中第2次失誤更造成單局失4分，最終悍將就以1：5不敵樂天桃猿苦吞5連敗，本季2勝13敗刷新自己所保持開季最差戰績紀錄，悍將總教練丘昌榮無奈地說，「失誤造成的，就是這樣。」

莊韋恩2失誤 開季2勝13敗

悍將開季游擊漏洞百出，人選一換再換，莊韋恩前天被拉上一軍，對桃猿擔任先發游擊手出現1次接球失誤，首席教練黃泰龍為子弟兵緩頰，認為受桃園球場燈光影響視線。莊韋恩昨續守游擊發生2次傳球失誤，顯然與燈光無關。

關鍵7局下，1出局後邱丹擊出游擊滾地球，莊韋恩暴傳一壘，張閔勛敲安形成一、二壘有人，莊韋恩也被換下場，由于森旭接替守游擊，代打藍寅倫敲出二壘安打，帶有1分打點，幫助桃猿2：1超前，接著再靠2安、高飛犧牲打添得3分奠定勝基。

本季悍將游擊防區出現11次失誤，比其他4隊游擊手總計9次還多，其中李宗賢5次、莊韋恩3次、王勝偉2次、于森旭1次。

悍將昨前5局有4個半局首棒上壘皆無功而返，包含3次雙殺，丘昌榮表示，守備失誤，投手難免受影響，打擊也沒支援，無法有效執行戰術。

悍將洋投范米特先發6.1局被敲6安，失4分都非責失，吞下第3敗；本季悍將先發15人次，勝投掛零，苦吞9敗，防禦率4.38，失62分僅38分責失。

桃猿狂威先發7局被敲4安，失1分拿下本季第2勝和單場MVP，這兩勝都是悍將貢獻，雖然吃定對手，不過狂威仍稱讚悍將極具競爭力。猿隊戰績以12勝4敗持續獨走。

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