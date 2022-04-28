老鷹老八傳奇幻滅 熱火晉級東4強

T.楊恩（右）12投2中，僅拿11分，淪為老鷹出局戰犯。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕明星後衛悲喜兩樣情，歐拉迪波揮別傷痛浴火重生，率熱火97：94擊退老鷹，4勝1負關門，率先挺進東部季後賽4強；老鷹少主T.楊恩持續迷航，無緣再創驚奇。

熱火歐拉迪波（4號）3月才回歸，昨砍23分拚出東山再起代表作。（法新社）

東部頭號種子熱火展現團隊戰力，雖然J.巴特勒、羅利兩大主力因傷休兵，靠著艾德巴約、歐拉迪波聯手，撲滅老鷹「老八傳奇」希望，將坐等七六人對暴龍的勝方。

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歐拉迪波復出代表作

歐拉迪波昨把握難得先發機會，斬獲熱火最高的23分，證明身手依舊，更澄清與巴特勒不合傳言。 歐拉迪波2019年右膝股四頭肌肌腱斷裂，轉戰熱火只打4場又受傷，無奈動刀賽季再度報銷，「大約1年前，我正值人生低潮，獨自坐在黑暗房裡等待下個手術，現在老天讓我站在這裡，能做的就是上場全力奮戰。」

儘管近年球運多舛，3月才歸隊的歐拉迪波，總算拚出東山再起代表作，「我從出生就戰鬥，當老天給了難題，我可以停下腳步，或者正面迎戰，我從不退縮，不被任何挫折擊倒。」

楊恩12投僅2中 淪為戰犯

楊恩12投僅2中、另有6失誤，僅拿11分、8籃板、6助攻，老鷹出局難辭其咎，尤其面對熱火嚴防，系列賽他只進22球，甚至比30次失誤還少，「對方戰術執行成功，我會與教練看影片檢討。」

此外，J.哈勒戴堪稱最佳綠葉，繼2019年至20賽季效力鵜鶘後再得「最佳隊友獎」，締造聯盟史上首位兩度獲選紀錄，也助衛冕軍公鹿3勝1負聽牌，今天主場迎戰公牛，有機會晉級。

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